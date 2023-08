«Ρωσικός πύραυλος αεράμυνας κατέρριψε το αεροπλάνο του Πριγκόζιν»: Σοκάρουν τα βίντεο από την πτώση (vid)

Το μοιραίο αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από την Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη, πόλη στην οποία βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Wagner.

Ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία, μαζί με άλλους εννέα επιβαίνοντες σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC και όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωσή του.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, Tass, ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας, βρισκόταν στην λίστα των επιβατών, δίχως ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν ο ίδιος είχε όντως επιβιβαστεί. Την είδηση μεταδίδουν ολοένα και περισσότερα διεθνή πρακτορεία.

BREAKING — A Russian jet frequently used by Prigozhin crashed, per pro-Wagner telegram accounts.



Multiple Russian media reports say all 10 people on board died.



The crashed jet belonged to Prigozhin, but he usually flew on another plane - source tells Readovka



The plane… pic.twitter.com/5ZX5K7S74U