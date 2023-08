Gus G (Firewind) στο Gazzetta: «Η ελληνική "μιζέρια" που επικρατούσε στη μουσική, έχει σβήστεί»

Ο Gus G. και οι Firewind, συναντούν τους Timo Tolkki's Strato, Nervosa & Lazy Man's Load στην Τεχνόπολη στις 3 Σεπτεμβρίου!

Αν ένας Έλληνας μουσικός -και ειδικά στο χώρο της rock - metal σκηνής- έχει καταφέρει το ακατόρθωτο, θα είναι σταθερά ο Κώστας Καραμητρούδης. Με τον τέλειο συνδυασμό ταλέντου και δουλειάς, έφτασε να παίζει για σχεδόν μια δεκαετία στο πλευρό ενός παγκόσμιου θρύλου, του Ozzy των Black Sabbath.

Το 2009 και μετά από σπουδαίες συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Gus G. είχε δεχθεί το κάλεσμα του Ozzy σε μια συνεργασία που σπάνια βλέπουμε από ελληνικά ονόματα. Ο Gus G. όμως δεν είναι φυσικά απλά ένας κιθαρίστας που στάθηκε δίπλα στον Ozzy. Μοναδικές δημιουργίες με τους Firewind αλλά και με τους Dream Evil, Mystic Prophecy, Nightrage, τον κατατάσσουν πιθανώς στην κορυφή των βιρτουόζων της κιθάρας στη χώρα μας.

Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί με την μπάντα του εκλεκτούς καλεσμένους όπως ο Τimo Tolkki (Stratovarius) αλλά και οι Nervosa, ο Gus G. μιλά στο gazzetta.gr:

Photo Credits: Luca Viola

Τι έχει αλλάξει στην ελληνική metal σκηνή από την έναρξη των Firewind ως σήμερα;

Σίγουρα έχει μεγαλώσει η εγχώρια σκηνή, οι νεότερες γενιές έχουν το Ίντερνετ ως εργαλείο και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έγιναν και καλύτερες παραγωγές, στούντιο κλπ. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έσβησε λίγο αυτή η ελληνική «μιζέρια» που επικρατούσε 25 χρόνια πριν, του τύπου «δεν μπορείς να τα καταφέρεις εάν είσαι από την Ψωροκώσταινα» και τέτοια. Θέλω να πιστεύω πως τα νεότερα παιδιά έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση σήμερα. Σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης αφού ζούμε σε ψηφιακό πλέον κόσμο.

Τι έχει αλλάξει στον Gus G. ως άνθρωπο αλλά και ως επαγγελματία;

Όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Ελπίζω προς το καλύτερο. Σίγουρα οι εμπειρίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο σε αλλάζουν, σε εξελίσσουν. Έχω ακόμα την ίδια αγάπη για τη μουσική, την ίδια δίψα για δημιουργία, απλά με περισσότερες γνώσεις πλέον.

Ανέφερες πρόσφατα ότι “ο κόσμος ακούει μουσική με τα μάτια”. Θα ήθελες να μας πεις το κορυφαίο show που έχεις δει από μπάντα αλλά και το πως σκοπεύεις να “χορτάσετε” το κοινό και οπτικά στις 3 Σεπτεμβρίου;

Ένα live show ανέκαθεν ήταν μια οπτικοακουστική εμπειρία. Για αυτό κιόλας δεν μπορεί ποτέ να αντικατασταθεί αυτό. Η αλήθεια είναι πως δεν προλαβαίνω να δω και πολλά show, ακόμα και στα φεστιβάλ που παίζουμε συνήθως δεν έχω χρόνο. Πριν 3 χρόνια είδα τους Five Finger Death Punch που μου άρεσαν πολύ, είχαν μεγάλη παραγωγή. Επίσης χαραγμένο μου έχει μείνει το show των AC/DC το 2009. Όσον αφορά το επερχόμενο live των Firewind στην Τεχνόπολη, ετοιμάζουμε ένα ωραίο light show, special fx, νέο stage design και κάποιες εκπλήξεις στο setlist!

Τι είναι αυτό που σου έμεινε από τη συνεργασία με τον Ozzy;

Αρκετά πράγματα. Έμαθα να προετοιμάζομαι πολύ καλά, σχεδόν σαν αθλητής που ετοιμάζεται για Ολυμπιακούς Αγώνες, η καλή προετοιμασία είναι το παν. Η αληθινή πρόβα όμως είναι επάνω στο σανίδι, το show το ίδιο.

Τι είναι αυτό που θα ήθελες να παραβλέψεις ή να αφήσεις πίσω σου;

Σίγουρα κάποιες συνεργασίες δεν πήγαν καλά, είναι πολύ νορμάλ όμως αυτό, συμβαίνει σε όλους. Δεν θα πω ονόματα, αλλά σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος με το πως έχουν πάει τα πράγματα και κυρίως ευγνώμων.

Φαντάζομαι έζησες τη συμπεριφορά ενός γίγαντα - rockstar από πολύ κοντά. Υπάρχουν πιστεύεις σήμερα rockstars;

Σίγουρα υπάρχουν. Απλά το ροκ και το metal έχει αλλάξει και έχει γίνει ένα διαφορετικό υβρίδιο πλέον, με πολλά παρακλάδια. Υπάρχουν λοιπόν και σήμερα κάποιες φιγούρες στη ροκ μουσική βιομηχανία που είναι απρόβλεπτες, επικίνδυνες, αινιγματικές. Κυρίως frontmen όπως ο Machine Gun Kelly, o Ronnie Radke (Falling In Reverse), o Ivan Moody (5FDP), Oli Sykes (Bring me the Horizon), Corey Taylor (Slipknot) και άλλοι. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, θεωρώ πως είμαι rockstar μόνο όσο παίζω επάνω στο σανίδι. Offstage είμαι ένας ήσυχος τύπος με γάτες!

Θυμάσαι την πρώτη σου εμφάνιση στο πλευρό του Ozzy; Υπήρχε άγχος ή κάποιο ευτράπελο που θες να μοιραστείς από τότε;

Βέβαια και τη θυμάμαι. Ήταν Αύγουστος 2009 και παίξαμε στο Anaheim, CA στο BlizzCon, ένα συνέδριο για video games. Το συγκεκριμένο live ήταν και αναμετάδοση σε pay-per-view κανάλια σε όλη την Αμερική. Εννοείται ότι υπήρχε πολύ άγχος, ένιωθα ότι με παρακολουθεί όλος ο κόσμος ξαφνικά. Έγιναν πολλές πρόβες πριν και όλα πήγαν καλά εν τέλει. Τo show είναι και στο YouTube για όποιον θέλει να το δει.

Ποιοι 3 κιθαρίστες έχουν στιγματίσει τα ακούσματά σου;

Σίγουρα ο Gary Moore, o Tony Iommi και o Yngwie Malmsteen.

Ποιοι θα ήταν για σένα οι συνεχιστές όταν αποσυρθούν μπάντες - μύθοι όπως οι Iron Maiden, Metallica κ.α;

Προανέφερα κάποιες μπάντες όπως οι Five Finger Death Punch, Slipknot, Bring me the Horizon. Πιστεύω πως είναι από τα ονόματα που ήδη βλέπουμε ως μεγάλους headliners αλλά είναι και η εξέλιξη του σκληρού ήχου. Το metal επίσης έχει πολλά παρακλάδια, δεν είναι μόνο ο «μοντέρνος» ήχος αλλά και το κλασσικό metal όπως και το πιο extreme και έχει ονόματα μεγάλα. Βλέπω ευρωπαϊκές μπάντες όπως οι Arch Enemy, Sabaton, Amon Amarth, να συνεχίζουν να γιγαντώνονται και χωρίς κάποια εμπορική απήχηση σε ραδιόφωνα. Έχουν απήχηση σε νεότερες ηλικίες οπότε αυτό είναι υγιές για την metal σκηνή.

Πιστεύεις ότι η Ελλάδα έχει σήμερα έτοιμο έδαφος για να στηρίξει μπάντες που θα κάνουν παγκόσμια καριέρα;

Κόσμο που ακούει και υποστηρίζει τοπικές μπάντες σίγουρα έχει. Όμως, η χώρα δεν έχει υποδομή σε επίπεδο μουσικής βιομηχανίας. Είμαστε πολύ μικρότερη αγορά από αυτήν της Γερμανίας ή Αγγλίας για παράδειγμα. Ο σκληρός ήχος και το ροκ ακόμα αγνοείται από την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα -εάν εξαιρέσεις κάποιες ραδιοφωνικές «ζώνες»-. Ακόμα και το δικό μου παράδειγμα θεωρείται μία «ανωμαλία» για τα ελληνικά δεδομένα και πολύς κόσμος δεν ξέρει γιατί και πως.

Για εμένα όμως η ερώτηση είναι: «Υπάρχουν αυτοί που έχουν το ταλέντο, τη θέληση και τα κότσια να κάνουν παγκόσμια καριέρα;» και όχι για το εάν η χώρα μπορεί να τους στηρίξει. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, τότε το κάνεις χωρίς να περιμένεις τίποτα από κανέναν. Αυτό μου έχει δείξει η ζωή μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Επειδή βρισκόμαστε στο gazzetta, με αθλητικό περιεχόμενο, βλέπεις κάποιο σπορ; Υποστηρίζεις κάποια ομάδα να μας πεις δυο λόγια για αυτή;

Δεν είμαι φαν ούτε του ποδοσφαίρου ούτε του μπάσκετ. Η τελευταία φορά που ασχολήθηκα με τη μπάλα ήταν το 1990, μετά ασχολήθηκα με την κιθάρα και τη μουσική οπότε δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τίποτα άλλο για πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί που με ξέρουν, γνωρίζουν ότι είμαι τελείως άμπαλος! Sorry guys!

Τι να περιμένουμε στη συναυλία σας στις 3 Σεπτεμβρίου;

Θα είναι πολύ σπέσιαλ αυτό το show στην Τεχνόπολη! Κατ’ αρχήν το lineup είναι «φωτιά»! Θα είναι μαζί μας οι Nervosa, ένα all female thrash γκρουπ που έχει τη βάση του στην Ελλάδα και θα είναι και το ντεμπούτο τους στη χώρα. Επίσης θα είναι μαζί μας κ ο θρυλικός Φινλανδός κιθαρίστας Timo Tolkki (Stratovarius) με το νέο του πρότζεκτ που είναι στην ουσία το αυθεντικό lineup των Stratovarius, όποτε ετοιμαστείτε και για αληθινό, ορθόδοξο 90s power metal! Οι παλιοί ξέρουν.

Άρα μιλάμε για 2 φοβέρες μπάντες που κάνουν το ντεμπούτο τους στην Ελλάδα και βεβαία ένα best of setlist από Firewind οπού θα δεν θα λείπουν και εκπλήξεις!

Εισιτήρια - Πληροφορίες: https://tinyurl.com/yckhrp2e