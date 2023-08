Τρελό σκηνικό σε συναυλία της Lana Del Rey: Οι θεατές χτυπήθηκαν από μυστηριώδες ενεργειακό κύμα και σωριάστηκαν στο έδαφος (vid)

Ένα περίεργο κλιπ στο Twitter δείχνει ανθρώπους να πέφτουν κάτω από ένα μυστηριώδες ενεργειακό κύμα, ενώ βρίσκονταν σε συναυλία της Lana Del Rey στο Μεξικό.

Γυρισμένο στην Πόλη του Μεξικού, το βίντεο δείχνει τους θαυμαστές της Lana Del Rey να πέφτουν στο έδαφος για άγνωστο λόγο και με πολύ περίεργο τρόπο, την ώρα που η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή.

Αφού το συγκεκριμένο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι θαυμαστές έχουν κάνει διάφορες εικασίες για το τρομακτικό κλιπ. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ απλή εξήγηση...

Lana Del Rey’s performance of ‘Pretty When You Cry’ really blew people away! pic.twitter.com/ABzamzYwYG