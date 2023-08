«Μην αρρωστήσετε στην Ελλάδα»: Δημοσίευμα του Politico προειδοποιεί τους τουρίστες που βρίσκονται στη χώρα

Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος: «Μην αρρωστήσετε στην Ελλάδα! Τα νησιά είναι γεμάτα, με τουρίστες, αλλά με δραματικές ελλείψεις γιατρών». Το δημοσίευμα κάνει λόγο για τουλάχιστον εννέα θανάτους αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.

«Μπορεί οι τουρίστες να συρρέουν στα γραφικά νησιά της Ελλάδας για την ειδυλλιακή γοητεία τους, αλλά το ιατρικό σύστημα πιέζεται». Με ιδιαίτερα μελανά χρώματα περιγράφει το Politico την κατάσταση του ΕΣΥ στα ελληνικά νησιά, κάνοντας εκτενή αναφορά στις ελλείψεις γιατρών αλλά και προσωπικού ασθενοφόρων.

Εν μέσω του κύματος των επισκεπτών, η ιατρική υποδομή της Ελλάδας παρουσιάζει σημάδια «ρωγμών». Τραγικά περιστατικά, όπως ο πρόωρος θάνατος μιας εγκύου και του αγέννητου παιδιού της, έχουν αναδείξει τις ολέθριες συνέπειες των χρόνιων ελλείψεων σε ασθενοφόρα και υγειονομικό προσωπικό. «Ακόμη και πριν οι πυρκαγιές κατακλύσουν τμήματα της χώρας, τουλάχιστον εννέα θάνατοι που θα μπορούσαν να αποφευχθούν σημειώθηκαν αυτό το καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας τα τρωτά σημεία του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Τα νοσοκομεία των νησιών, ειδικότερα, αντιμετωπίζουν ανησυχητικές ελλείψεις. Η έλλειψη μόνιμων γενικών γιατρών είναι συχνό φαινόμενο, με αποτέλεσμα την εξάρτηση από παροδικό προσωπικό από την ηπειρωτική χώρα, το οποίο προσελκύεται από οικονομικά κίνητρα. Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων αντιμετωπίζουν ακόμη πιο δεινή κατάσταση. Αρκετά νησιά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουν μόλις και μετά βίας πρόσβαση σε ένα μόνο ασθενοφόρο που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. Το ζήτημα αυτό επεκτείνεται πέρα από τα νησιά: στην Αθήνα, ο αριθμός των ασθενοφόρων που είναι σήμερα ενεργά υπολείπεται σημαντικά των απαιτούμενων.

