Με βελτιωμένη οθόνη και 50MP telephoto camera το Samsung Galaxy S24 Ultra

Νέες φήμες για την επόμενη ναυαρχίδα της κορεατικής εταιρείας.

Τα Samsung Galaxy Z Fold5 και Z Flip5 κυκλοφορούν εδώ και μερικές ημέρες στα καταστήματα όλου του πλανήτη και η κορεατική κατασκευάστρια εταιρεία εργάζεται ήδη στις επόμενες ναυαρχίδες της.

Σύμφωνα με νεότερες φήμες από τον αξιόπιστο leaker Ice Universe, το Samsung Galaxy S24 Ultra θα έρθει με σημαντικές βελτιώσεις στην οθόνη και τις κάμερες.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, το νέο smartphone θα έχει 50MP 3x telephoto camera με αισθητήρα 1/2.52’’, που θα μπορεί να προσφέρει 5x zoom.

That's why it was initially rumored that S24 Ultra adopted a 5x sensor. Samsung will emphasize the 5x image quality of the sensor at thanks to the 3x 50MP zoom.