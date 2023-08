iPhone 15 Pro: Εμφανίστηκαν εικόνες που δείχνουν πως θα είναι εξωτερικά το smartphone

Γνωρίστε το νέο «επαγγελματικό» τηλέφωνο της Apple που θα παρουσιαστεί σε λιγότερο από μήνα.

Φαίνεται πως απέχουμε ελάχιστες εβδομάδες πριν αποκαλυφθούν επίσημα τα iPhone 15 και ένα dummy του iPhone 15 Pro είδε ήδη το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται λοιπόν, το τηλέφωνο είναι σχεδόν ίδιο εξωτερικά με το τωρινό μοντέλο, με πιο παχύ camera module στο πίσω μέρος.

Από τις υπόλοιπες αλλαγές φαίνεται να επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το αλουμινένιο σασί (που θα το κάνει πιο ελαφρύ από τα τωρινά iPhone), καθώς και το flat design στις άκρες.

Το Dynamic Island κυριαρχεί και πάλι στο κεντρικό επάνω τμήμα, αλλά τα περιθώρια γύρω από την οθόνη δείχνουν αρκετά πιο μικρά.

Περιμετρικά δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες αλλαγές, πέραν του USB-C port που υιοθετείται από την Apple, λόγω και της σχετικής νομοθεσίας που έχει περάσει για τις χώρες της ΕΕ.

