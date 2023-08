Μεγάλη έκρηξη στη Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 65 τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση (vid)

Μετά την έκρηξη, η οποία προκάλεσε φωτιά και γιγαντιαία στήλη καπνού, βρέφος τεσσάρων μηνών υπέκυψε εξαιτίας «σοβαρού κρανιοεγκεφαλικού τραυματισμού».

Δώδεκα άτομα σκοτώθηκαν και 65 τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε επιχείρηση στη Σαν Κριστόμπαλ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, Σάντο Ντομίνγκο, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένα βρέφος ηλικίας τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα υγείας της Δομινικανής Δημοκρατίας

Ακόμη 65 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 55 αγνοούνται, μετέδωσε το CNN. Σε προηγούμενο απολογισμό, ο υπουργός Προεδρίας της χώρας, Γιοέλ Σάντος, έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 33 τραυματίες.

#SanCristóbal #DominicanRepublic🇩🇴- Dozens of people injured following an explosion at bakery in the commercial center of #SanCristóbalCity pic.twitter.com/301odwvw5x