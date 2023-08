Ο YouTuber MrBeast πέτυχε νέο ρεκόρ θεάσεων στο YouTube

Για άλλη μια φορά κεντρίζει το ενδιαφέρον των θεατών.

O δημοφιλής YouTuber MrBeast καταφέρνει να γίνει για άλλη μια φορά πρώτο θέμα στην αγορά της ψυχαγωγίας, αφού κατάφερε να σπάσει άλλο ένα ρεκόρ στο YouTube.

Ο σταρ της online ψυχαγωγίας (που έχει πάνω από 170 εκατομμύρια ακόλουθους στο X/Twitter ανακοίνωσε πως το πρόσφατο video του κατάφερε να πετύχει ρεκόρ θεάσεων για τις πρώτες 24 ώρες προβολής στην κατηγορία των μη μουσικών videos.

Ο Jimmy Donaldson, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ανέφερε πως ζει τη ζωή όπως την ονειρευόταν από τα 13 του και ευχαρίστησε τους ακολούθους του για αυτό το μοναδικό επίτευγμα.

Το νέο video που έφτιαξε είχε φτάσει τα 46 εκατομμύρια views σε μία ημέρα και για λόγους σύγκρισης να πούμε ότι 113 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν online το φετινό Super Bowl.

New video broke the world record for most views in 24 hours on a non music video! I’m living the life I would dream of every night when I was 13.. I love all of you and thank you so much for watching our videos!!! I’ll never take you all for granted pic.twitter.com/mXZTipLjHa