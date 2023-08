Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Αύγουστο

Πολλές σημαντικές και νέες προσθήκες στην υπηρεσία της Sony.

H Sony ανακοίνωσε τα παιχνίδια που έρχονται δωρεάν στην λίστα του PlayStation Plus για τους συνδρομητές στα ακριβότερα πακέτα.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε τους τίτλους που θα προστεθούν στον Plus Game Catalogue και στον Classic Catalogue και που απευθύνονται σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή στα πακέτα PS Plus Extra και PS Plus Premium.

Στις βασικές προσθήκες βλέπουμε τα Lost Judgment, Destroy All Humans 2: Reprobed και Two Point Hospital: Jumbo Edition, ενώ νέα παιχνίδια μπήκαν στη λίστα και για τα PS1, PS2, PSP και PS3.

Οι νέοι τίτλοι έρχονται από τις 15 Αυγούστου, εκτος του Sea of Stars που θα προστεθεί στην υπηρεσία από τις 29 του μήνα.

PS Plus Extra + Premium (Game Catalogue)

- Sea of Stars – PS4, PS5

- Moving Out 2 – PS4, PS5

- Destiny 2: The Witch Queen – PS4, PS5

- Lost Judgment – PS4, PS5

- Destroy All Humans 2 Reprobed – PS4, PS5

- Two Point Hospital: Jumbo Edition – PS4

- Source of Madness – PS4, PS5

- Cursed to Golf – PS4, PS5

- Dreams – PS4

- PJ Masks: Heroes of the Night – PS4, PS5

- Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – PS4, PS5

- Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition – PS4, PS5

- Spellforce III Reforced – PS4

- Midnight Fight Express – PS4