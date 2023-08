Διέρρευσαν εικόνες του iPhone 15 Pro και δείχνουν πως αλλάζει εξωτερικά

USB Type C, Action Button, πιο παχύ σασί και άλλα στο νέο iPhone.

Η Apple αναμένεται να ανακοινώσει και να λανσάρει τον επόμενο μήνα τα iPhone 15 και iPhone 15 Pro και μετράμε αντίστροφα για τις σχετικές αποκαλύψεις.

Μιας και όμως οι συσκευές έχουν ήδη μπει σε διαδικασία μαζικής παραγωγής, είναι αυτονόητο πως θα έχουμε και αρκετές διαρροές.

Μία σειρά από εικόνες ήρθαν στη δημοσιότητα από το iPhone 15 Pro και δείχνουν μερικές από τις αλλαγές που αναμένουμε.

Το υλικό εμφανίστηκε από τον γνωστό leaker @IceUniverse στο Twitter και ο ίδιος αναφέρει πως οι φωτογραφίες είναι πραγματικές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για το iPhone 15 Pro (ή κάποια άλλη έκδοση).

Έτσι, βλέπουμε τη συσκευή από όλες τις πλευρές της, με παρόμοιο layout στο πίσω τμήμα με το LiDAR scanner, το USB-C port (που αντικαθιστά το Lightning), καθώς και το Action Button που έρχεται πάνω από τον ρυθμιστή έντασης του ήχου.

Τέλος, παρατηρούμε πως το σώμα της συσκευής είναι πιο παχύ από τα τωρινά μοντέλα. Περισσότερα σε λίγες ημέρες…

This is said to be the real iPhone 15 Pro (unconfirmed) pic.twitter.com/Cs6go7Fcl4