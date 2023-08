Χαμός με το ντοκιμαντέρ του Netflix που κάνει τους θεατές να θέλουν να «γίνουν vegan» (vid)

Πολλοί κρεατοφάγοι κάνουν δεύτερες σκέψεις μετά την παρακολούθηση του τελευταίου ντοκιμαντέρ του Netflix.

Οι χρήστες του Netflix αντέδρασαν έντονα μετά το τελευταίο ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας που όπως λέει «ανοίγει τα μάτια» σχετικά με τα εγκλήματα στη βιομηχανία τροφίμων.

Στη νέα ταινία «Δηλητηριασμένος: Η βρώμικη αλήθεια για το φαγητό σας», η σκηνοθέτης Stephanie Soechtig ερευνά πώς η αμερικανική βιομηχανία τροφίμων διαχειρίζεται παθογόνα τρόφιμα.

Στο Tudum του Netflix , μια σύνοψη του ντοκιμαντέρ λέει: «Το Poisoned ρίχνει φως στο πώς τα βακτήρια σε αυτά που καταναλώνουμε μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες ασθένειες. Η ταινία αποκαλύπτει τις προσπάθειες συγκάλυψης των εταιρειών τροφίμων, αποκαλύπτει ανησυχητικές αλήθειες για το σύστημα προμήθειας τροφίμων της Αμερικής αλλά και ποινικές διώξεις που έχουν προκύψει από όλες αυτές τις μολύνσεις.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μας και τα στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων υπαινίσσονται ότι τα τρόφιμα της Αμερικής είναι «τα πιο ασφαλή στον κόσμο», αλλά πώς μπορούν να μας προστατεύσουν όταν αυτά δεν είναι;» Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο βιβλίο του Jeff Benedict Poisoned: The True Story of the Deadly E. Coli Outbreak That Changed the Way Americans Eat.

Αν και κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, το σκληρό ντοκιμαντέρ έδωσε σε πολλούς θεατές τροφή για σκέψη.

Μερικοί που δεν μπόρεσαν να «χωνέψουν» τα όσα αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ για το φαγητό τους, έχουν γίνει ακόμη και βίγκαν.

Ένας θεατής έγραψε στο Twitter: «Αυτό το ντοκιμαντέρ Poisoned στο Netflix με κάνει να θέλω να γίνω vegan».