Samsung Galaxy Z Unpacked 2023: Όλα όσα είδαμε στη μαγευτική Σεούλ (pics/vids)

Ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου για τα νέα foldables της κορεατικής εταιρείας.

Ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου ακούγεται πάντα μαγικό και όταν μάλιστα συνδυάζεται με το πλέον αναμενόμενο τεχνολογικό event του καλοκαιριού, τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα. Το Gazzetta ταξίδεψε την προηγούμενη εβδομάδα στην Σεούλ για να παρακολουθήσει από κοντά το Samsung Galaxy Z Unpacked event, τις ανακοινώσεις των νέων foldables, αλλά και για να γνωρίσει την Σεούλ και όλη τη δραστηριότητα της Samsung στην περιοχή που πιάνει πάρα πολλούς και διαφορετικούς τομείς.

Η γνωριμία με τις συσκευές

Πρωταγωνιστής σε αυτό το ταξίδι ήταν το Unpacked, το ειδικό ετήσιο event που αποκαλύπτει τα νέα μοντέλα της εταιρείας. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο ήταν τα νέα αναδιπλούμενα smartphones, μία κατηγορία στην οποία η Samsung κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο με τη Galaxy Z σειρά που περιλαμβάνει τα Galaxy Z Flip5 και Z Fold5. Έτσι και φέτος, στην 5η γενιά τους, τα νέα προϊόντα έρχονται με βελτιώσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις. Πριν τη διοργάνωση του Unpacked, επισκεφθήκαμε έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο για να πιάσουμε στα χέρια μας τα τηλέφωνα πριν αυτά καν ανακοινωθούν.

Εκεί είδαμε τα Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9 (S9+, S9 Ultra), αλλά και τα Galaxy Watch 6 και Watch 6 Classic. Τα δυο νέα foldables ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά, κυρίως λόγω του ότι φέρουν μία σημαντική βελτίωση στον μηχανισμό δίπλωσης. Μέσα από την εξέλιξη που έκανε η ομάδα του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης στο ειδικό αυτό κομμάτι, τα δύο smartphones κλείνουν πλέον πολύ καλύτερα με τις δύο εσωτερικές μεριές τους να ακουμπούν η μία στην άλλη και να μην αφήνουν κενό μεταξύ τους. Ο νέος μεντεσές προσφέρει μια νέα εμπειρία αναδίπλωσης και κάνει τα δύο μοντέλα πολύ πιο εύκολα στο κράτημα.

Η πιο μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο Galaxy Z Flip5, το οποίο έρχεται με 3,78 φορές μεγαλύτερη οθόνη στο εξωτερικό τμήμα. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι το νέο Flex Window με πολλές δυνατότητες απεικόνισης ειδοποιήσεων και ενημερώσεων, αλλά και χρήσης της συσκευής χωρίς καν να χρειαστεί να ανοίξει (μέσω των widgets). Μάλιστα, προσφέρει και πολλές επιλογές παραμετροποίησης με νέα wallpapers. Περισσότερες επιλογές έρχονται και στο Flex Mode, με τον χρήστη να έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες όταν η συσκευή είναι ανοιχτή. Σημαντικές βελτιώσεις έχουμε και στις κάμερες, όπου κάθε λήψη ζωντανεύει κάνοντας χρήση του ΑΙ και των νέων βελτιωμένων δυνατοτήτων του smartphone.

To Galaxy Z Fold5 υιοθετεί κι αυτό το νέο μηχανισμό αναδίπλωσης και το νέο μεντεσέ που το κάνει να κλείνει με τις δύο μεριές της εσωτερικής οθόνης να ακουμπούν η μία στην άλλη. Βελτιώσεις έχουμε ακόμη στη γραμμή εργασιών, στη λειτουργία drag and drop, αλλά και στο S Pen Fold Edition που έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα. Η κύρια οθόνη 7,6 ιντσών προσφέρει μεγαλύτερα μέγιστα επίπεδα φωτεινότητας (κατά 30%), έτσι ώστε η χρήση να είναι εύκολη ακόμη και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας. Και τα δύο smartphones χρησιμοποιούν το Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, το οποίο και φροντίζει για τις επιδόσεις τους σε όλα τα επίπεδα, από τις πιο απλές καθημερινές λειτουργίες, έως και τις πιο εξεζητημένες και απαιτητικές, όπως το gaming.

Τα δύο smartphones είναι διαθέσιμα τώρα για προ-παραγγελία και θα κυκλοφορήσουν επίσημα στις 11 Αυγούστου από το Samsung eShop και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας.

Πηγαίνοντας στο κομμάτι των smartwatches, η Samsung παρουσίασε τα Galaxy Watch 6 και Watch 6 Classic, τα οποία συνεχίζουν την πορεία της σειράς με σημαντικές αλλαγές. Το πλαίσιο γύρω από την οθόνη τους είναι πλέον πιο λεπτό και «φορούν» το WearOS 4 και το WatchOne UI 5 με όλα τα νεότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Το απλό μοντέλο φέρει πιο λεπτό σχεδιασμό και με το one-click band μπορείτε να το προσαρμόσετε στα γούστα σας μέσα σε δευτερόλεπτα. Το Watch 6 Classic επαναφέρει τη σειρά με το περιστρεφόμενο πλαίσιο για πιο εύκολη πρόσβαση σε επιλογές και κίνηση μέσα στο μενού και το λειτουργικό.

Και τα δύο smartwatches επενδύουν στο κομμάτι της ευεξίας και του fitness, αλλά και της υγείας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Με λειτουργίες όπως καταγραφή ύπνου και καταγραφή άσκησης, θα σας λύσουν τα χέρια και θα σας προσφέρουν συμβουλές για κάθε στιγμής της ημέρας σας και η οποίες θα σας κάνουν τη ζωή καλύτερη και πιο εύκολη. Η νέα σειρά έρχεται με μεγαλύτερη μπαταρία και μειωμένη κατανάλωση, ενώ υποστηρίζει και ταχεία φόρτιση, όπου με 8 λεπτά στο ρεύμα σας προσφέρει πάνω από 8 ώρες λειτουργίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα νέα tablet, η σειρά ανανεώνεται με τα μοντέλα Galaxy Tab S9 (οθόνη 11 ιντσών), Tab S9+ (οθόνη 12,4 ιντσών) και Tab S9 Ultra (οθόνη 14,6 ιντσών), που συνεχίζουν την πορεία των τωρινών. Και στα τρία έχουμε Snapdragon 8 Gen 2 chipset με έως και 16GB RAM και 1ΤΒ αποθηκευτικού χώρου. Η πιο μεγάλη αλλαγή έγινε στο μικρότερο μοντέλο, το οποίο πλέον προσφέρει οθόνη AMOLED. Με τη χρήση του Vision Booster, δε, η οθόνη των νέων tablets προσαρμόζεται ανάλογα με το φως και προσφέρει πιο ζωντανά χρώματα. Κάτι που επίσης μας έκανε εντύπωση είναι η υποστήριξη IP68 για τη συσκευή και το S Pen, που μεταφράζεται ακόμη και σε χρήση τους κάτω από την επιφάνεια του νερού χωρίς κανένα πρόβλημα.

Samsung Digital Plaza: ο απόλυτος προορισμός

Αν και το ταξίδι ήταν επικεντρωμένο στο Samsung Galaxy Z Unpacked, δεν χάσαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και το Digital Plaza της κορεατικής εταιρείας στο κέντρο της Σεούλ. Σε ένα 6όροφο κτίριο, η Samsung προσφέρει όλη τη γκάμα των προϊόντων της στους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν τις νέες τηλεοράσεις, τα νέα smartphones, αλλά και τις «λευκές» συσκευές της (όπως πχ. τα πλυντήρια και τις κουζίνες).

Κάθε όροφος είναι αφιερωμένος και σε ξεχωριστή προϊοντική κατηγορία, ενώ εξειδικευμένοι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να ενημερώσουν, να καθοδηγήσουν και να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες. Το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι πέραν των προϊόντων, υπάρχει μια τεράστια γκάμα με περιφερειακά και αξεσουάρ, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή. Ειδικοί χώροι είναι σχεδιασμένοι για να προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία ήχου και εικόνας (για όσους έχουν απορίες), ενώ υπάρχει ακόμη και ειδικός τομέας για να δημιουργήσει μια πρόταση φτιαγμένη στα μέτρα του.

Samsung Digital City: H… πόλη της Samsung στη Σεούλ

Η Samsung ζει και αναπνέει στην Σεούλ, αλλά και η Σεούλ ζει και αναπνέει για την Samsung. Κάτι τέτοιο αντιληφθήκαμε μετά από μία εκτενή βόλτα στην Digital City. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας φιλοξενούν δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους που εργάζονται σε διάφορους τομείς. Από την έρευνα και την ανάπτυξη, έως και το marketing και από τις πωλήσεις έως το σχεδιασμό.

Και όπως κάθε εταιρεία που σέβεται το παρελθόν της, έτσι και η Samsung έχει το δικό της Μουσείο Καινοτομίας. Εκεί, έχει απλώσει σε μία σειρά δωματίων όλα τα προϊόντα που σημάδεψαν την πορεία της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, ασχέτως αν ενεπλάκη εμφανώς ή όχι. Ξεκινώντας από την είσοδο, γνωρίσαμε τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της εταιρείας, αλλά και μερικά πολύ χαρακτηριστικά προϊόντα της από όλες τις κατηγορίες και όλες τις περασμένες δεκαετίες.

Κάθε αίθουσα θα μπορούσε να είναι και μάθημα για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν πως ξεκίνησε η τεχνολογία και πως φτάσαμε στο σήμερα με τα υπερσύγχρονα προϊόντα που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Γνωρίσαμε την εξέλιξη των ημιαγωγών, αλλά και το πως ήταν οι πρώτες ασπρόμαυρες και έγχρωμες τηλεοράσεις. Κάποια από τα μοντέλα αυτά έχουν αναδημιουργηθεί με πιστά αντίγραφα και δείχνουν κάθε στάση της κατηγορίας μέχρι και το 2023.

Επόμενη στάση ήταν τα κινητά τηλέφωνα και το πως φτάσαμε από τα πρώτα μοντέλα στα σημερινά και στα προϊόντα της σειράς Galaxy S, αλλά και τα νεότερα Galaxy Z Flip5 και Z Fold5 με όλες τις καινοτομίες. Σε όλες τις στάσεις αυτές της ιστορίας για τα κινητά υπήρχε αρκετή πληροφορία και μάλιστα προσφερόταν με έναν αλληλεπιδραστικό τρόπο που καλούσε τον επισκέπτη να σκάψει ολοένα και πιο βαθιά.

Επόμενη στάση στο… campus αυτό ήταν το C-Lab, ένα πρόγραμμα καινοτομίας που ενθαρρύνει την δημιουργική κουλτούρα εντός της Samsung και επιτρέπει στους εργαζομένους να κάνουν πράξη τα όνειρα και τις σκέψεις τους για ένα καλύτερο μέλλον. Η κορεατική εταιρεία προσφέρει στις καλύτερες ιδέες τη σχετική χρηματοδότηση και το κατάλληλο συμβουλευτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε κάποια από αυτά τα projects να καταλήξουν ίσως στο μέλλον σε ένα προϊόν που θα αλλάξει τον κόσμο.

Μέρος αυτού του project ήταν και το Relumino που παρουσιάστηκε στο Mobile World Congress της Βαρκελώνης το 2017. Σύμφωνα με αυτό, άτομα με προβλήματα όρασης μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Gear VR για να αντιμετωπίσουν καλύτερα την καθημερινότητά τους και μάλιστα μάς παρουσιάστηκε και ένα εκτενές video με άτομα που έχουν αξιοποιήσει αυτήν την τεχνολογία.

Τελευταία στάση στο Digital City έγινε σε ένα ειδικό σπίτι που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς ως «το μέλλον του ψηφιακού σπιτιού, σήμερα». Η Samsung έχει ανανεώσει ένα διαμέρισμα τριών ορόφων, στο οποίο έχει εφαρμόσει όλες τις τεχνολογίες της και έχει εγκαταστήσει όλα τα νέα της προϊόντα. Από projectors και soundbars μέχρι συστήματα αυτοματισμού που ορίζει ο χρήστης μέσα από μία smart εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο.

Φανταστείτε πχ. να ξυπνάτε το πρωί σε ώρα που έχετε καθορίσει, να σας αλλάζει στάση σώματος το κρεββάτι σας και την ίδια ώρα να ανοίγουν οι κουρτίνες και τα στόρια, να ξεκινάει η μηχανή του εσπρέσο να σας φτιάχνει τον καφέ, να ανοίγει ο υπολογιστής του γραφείου σας και να παίζει ήδη η αγαπημένη σας πρωινή λίστα από το πρόγραμμα ροής μουσικής στα ηχεία του σπιτιού.

Galaxy Unpacked: Ένα μεγαλειώδες event με εκλεκτούς καλεσμένους

To Galaxy Unpacked ήταν προγραμματισμένο στον εκθεσιακό χώρο COEX, όπου και πάνω από 1700 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» ταξιδεύοντας από κάθε άκρη του πλανήτη. Ο πρόεδρος της Samsung Electronics, TM Roh, χαιρέτησε μερικούς από τους πλέον εκλεκτούς καλεσμένους της βραδιάς, όπως οι SUGA, TWICE, Jeongyeon, Stray Kids και Jang Won Young, οι οποίοι και αποθεώθηκαν από fans και όσους παρακολούθησαν από κοντά την εκδήλωση.

Η σκηνή της εκδήλωσης ήταν στη λογική 360o, με τις παρουσιάσεις να γίνονται με τη βοήθεια τεράστιων πάνελς που αποκάλυπταν όλες τις πληροφορίες και έκαναν όλες τις ανακοινώσεις για τα νέα προϊόντα.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, δε, όλοι είχαν τη δυνατότητα να πιάσουν στα χέρια τους τα τέσσερα νέα προϊόντα, να βγάλουν τα πρώτα videos και τις σχετικές φωτογραφίες και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το περιεχόμενό τους. Κάπως έτσι, το μεσημέρι της 26ης Ιουλίου, το internet γέμισε με φωτογραφίες και videos από τα Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Watch6, Watch6 Classic και Galaxy Tab S9.

Gumi Factory: Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα

Η τελευταία στάση του μεγάλου ταξιδιού μας έγινε εκτός Σεούλ, σε μια περιοχή περίπου 3 ώρες μακριά. Μετά από ένα ταξίδι που μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και την επαρχία της Κορέας, η Samsung μάς φιλοξένησε σε ένα χώρο όπου γίνεται η παραγωγή των smartphones, ο τελικός έλεγχος και το πακετάρισμα των smartphones που βρίσκουμε στα ράφια των καταστημάτων. Ήταν μια από τις ελάχιστες φορές που είχαμε μια τέτοια ευκαιρία, ακόμη κι εμείς που καλύπτουμε το ρεπορτάζ τεχνολογίας και η εμπειρία ήταν μοναδική. Λόγω των πολλών περιορισμών και των θεμάτων ασφαλείας, δεν μας επετράπη η κινηματογράφηση εντός του κτιρίου, αλλά τα όσα είδαμε και μάθαμε έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

H Samsung μας αποκάλυψε πως λειτουργεί εργοστάσια παραγωγής σε διάφορα σημεία του πλανήτη και πως έχει και 9 σχετικά hubs σε 7 χώρες, παράγοντας πάνω από 270 εκατομμύρια συσκευές το χρόνο. Το Samsung Gumi Factory ξεκίνησε να λειτουργεί το 1988 και έως και τον Ιούλιο του 2023 είχε παράξει 900 εκατομμύρια συσκευές! Η συγκεκριμένη εγκατάσταση ασχολείται κυρίως με τα προϊόντα «ναυαρχίδες» Στον πρώτο χώρο που επισκεφθήκαμε είδαμε την βασική γραμμή παραγωγής.

Η παραγωγή σε αυτό το χώρο περιελάμβανε το printing, το mounting, την καλωδίωση και στη συνέχεια όλα περνούν από συγκεκριμένη επισκόπηση. Εκεί ελέγχονται οι διαστάσεις, το βάρος και αν εμφανιστεί κάποιο κατασκευαστικό θέμα, ενημερώνονται άμεσα οι υπεύθυνοι για να το λύσουν. Η τοποθέτηση των απαραίτητων chips σε μια πλακέτα γίνεται σε 0,043 δευτερόλεπτα, ενώ μέσω της ΑΙ έχει μειωθεί και ο χρόνος που απαιτείται η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

Καθημερινά, το εργοστάσιο Gumi παράγει 50 χιλιάδες τηλέφωνα, με μηχανές και ανθρώπους να συνεργάζονται μαεστρικά. Η εγκατάσταση φιλοξενεί 844 υπαλλήλους με το μέσο όρο παραμονής στην εταιρεία να είναι τα 15,6 χρόνια και το μέσο όρο ηλικίας τα 34 χρόνια. Πριν βγει κάθε συσκευή από το εργοστάσιο και να πάει προς πώληση περνάει τόσο από τα εσωτερικά τεστ που γίνονται τόσο από ρομπότ, όσο και από ανθρώπους, αλλά και από δοκιμές με πραγματικούς χρήστες (κάτω από σχετικά συμβόλαια εμπιστευτικότητας).

Ένα μαγικό ταξίδι

To ταξίδι μας τελείωσε με αυτόν τον μαγικό τρόπο, όπου είδαμε και για πρώτη φορά όλα τα στάδια κατασκευής και δημιουργίας ενός smartphone. Από το πως τοποθετείται ένα απλό chip σε μια πλακέτα που εκτελεί όλες τις εντολές του χρήστη, μέχρι την παρουσίασή του σε εκατομμύρια μάτια και μπροστά σε καλεσμένους που αριθμούν δισεκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Το Samsung Galaxy Z Unpacked 2023 γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της εταιρείας και η ζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει για τα νέα προϊόντα. Η πρόσκληση προς το καταναλωτικό έχει γίνει και όσοι την αποδεχτούν θα ζήσουν σίγουρα κάτι μοναδικό.