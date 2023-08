Agents Of Time Support By Nick Devon & Steph στο Bolivar

Παρασκευή 4 Αυγούστου An Event By Minotaur - Minotaur Deborah De Luca Support By Manolaco Σάββατο 5 Αυγούστου An Event By Blend

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Το Bolivar, o Νο 1 καλοκαιρινός προορισμός της Αθηναίικής διασκέδασης παρουσιάζει 2 μοναδικά party για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Παρασκευή 4 Αυγούστου Bolivar & Minotaur - Minotaur παρουσιάζουν το δίδυμο των διάσημων djs/producers Agents of Time. Οι δύο Ιταλοί συνδύασαν τα ταλέντα τους και μοιράστηκαν επιρροές ώστε να γίνουν ένα παγκοσμίως καταξιωμένο act, κυκλοφορώντας tracks σε labels όπως Afterlife,Ellum, Kompakt. Μαζί τους οι Nick Devon & Steph.

Σάββατο 5 Αυγούστου Bolivar & Blend παρουσιάζουν την Iταλίδα superstar Deborah de Luca - γνωστή για το πάθος και την ισχυρή προσωπικότητα της στα decks, επιστρέφει στο Bolivar για μία εκρηκτική techno βραδιά. Μαζί της ο Manolaco

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Agents Of Time

Ώρα Έναρξης :21:00

Event Link: https://www.facebook.com/events/1263478267622230

Ticket Presale Link: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/agentsoftime

Deborah De Luca

Ώρα Έναρξης :21:00

Event Link: https://www.facebook.com/events/260287296410512

Ticket Presale Link: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/deborahdeluca

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684