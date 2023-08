Ένα φωτεινό λογότυπο του «Χ» στα γραφεία του Έλον Μασκ αναστατώνει τον Σαν Φρανσίσκο (pics/vid)

Χαμός στην πόλη και έντονη ενόχληση των γειτόνων.

Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από τη στιγμή που ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την μετονομασία του Twitter σε Χ.

Όπως ήταν λογικό, η σχετική αλλαγή θα έπρεπε να περάσει και στα γραφεία της εταιρείας και έτσι, ο Μασκ έδωσε εντολή να μπει ένα φωτεινό λογότυπο με το γράμμα της πλατφόρμας στην ταράτσα του κτιρίου.

Ωστόσο, το φως που εξέπεμπε το βράδυ κατάφερε να ενοχλήσει τόσο τους περαστικούς και τους γείτονες που η πόλη αναγκάστηκε να πάρει τα μέτρα της.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD