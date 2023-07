Μελέτη έδειξε πως τα κουνούπια επιλέγουν ποιους ανθρώπους θα τσιμπήσουν: Τα αίτια που κρύβονται πίσω από την ενοχλητική συνήθεια (vid)

Μέχρι πρόσφατα, οι λόγοι πίσω από αυτόν τον μαγνητισμό των κουνουπιών παρέμεναν ένα μυστήριο, αλλά μια πιλοτική μελέτη από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου μπορεί να έριξε φως στο θέμα, υποδεικνύοντας μια πιθανή γενετική σύνδεση.

Τα κουνούπια, αυτά τα μικροσκοπικά αλλά και εξοργιστικά αιμοβόρα ζώα, φαίνεται να έχουν την ικανότητα να ξεχωρίζουν ορισμένα άτομα, αφήνοντάς τα καλυμμένα με φαγούρα, ενώ άλλα παραμένουν ευτυχισμένα και αλώβητα.

Σε αυτή την πρωτοποριακή μελέτη, οι ερευνητές απελευθέρωσαν κουνούπια , επιστημονικά γνωστά ως Aedes aegypti, σε έναν σωλήνα που χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στην άκρη του σωλήνα βρισκόταν ένα ζευγάρι διδύμων, τόσο πανομοιότυπων όσο και μη πανομοιότυπων. Οι εθελοντές περιλάμβαναν 18 πανομοιότυπα και 19 μη πανομοιότυπα θηλυκά δίδυμα που προσφέρθηκαν πρόθυμα ως «κρέας κουνουπιού». Παραδόξως, τα έντομα έδειξαν προτίμηση για ορισμένα άτομα έναντι άλλων, και η προτίμηση αυτή φάνηκε να συσχετίζεται με το αν τα δίδυμα ήταν πανομοιότυπα ή όχι. Τα πανομοιότυπα δίδυμα, με τα πανομοιότυπα γονίδιά τους, ήταν είτε εξίσου ελκυστικά είτε μη ελκυστικά για τα κουνούπια. Ωστόσο, όταν τα δίδυμα δεν ήταν πανομοιότυπα, η επιλογή των κουνουπιών διέφερε, γεγονός που δείχνει ότι η γενετική παίζει ρόλο στο νόμο της έλξης των κουνουπιών.

