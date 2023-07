Τουρίστες περιγράφουν όσα έζησαν στην φωτιά στη Ρόδο: «Κανείς δεν φαινόταν να ήξερε, ούτε πού θα πάμε εμείς» (vid)

Τα διεθνή ΜΜΕ για τη μεγάλη φωτιά στη Ρόδο. Τουρίστες περιγράφουν όσα έζησαν.

H href="https://www.gazzetta.gr/tag/fotia" rel=" noopener" target="_blank">φωτιά στην href="https://www.gazzetta.gr/tag/rodos" rel=" noopener" target="_blank">Ρόδο συνεχίζει να κατακαίει και οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου καθώς χιλιάδες ήταν και οι τουρίστες που χρειάστηκε να μεταφερθούν από τα ξενοδοχεία όπου διέμεναν.

Ωστόσο αρκετοί από τους τουρίστες έχουν περιγράψει σε ξένα Μέσα, ενώ έχουν κάνει και αναρτήσεις, τις στιγμές που έζησαν εξαιτίας της φωτιάς. Μεταξύ άλλων ευχαριστούν τους ντόπιους για την βοήθειά τους.

«Όλοι οι ντόπιοι βοήθησαν τους ξένους να μπουν σε μικρά σκάφη στην παραλία Λάδος. Πήραν τα παιδιά και τις γυναίκες και επέστρεψαν για τους άνδρες. Τα καταστήματα μας έδωσαν νερό και φαγητό, όπως και τα εστιατόρια και δεν δέχτηκαν λεφτά», ανέφεραν μεταξύ άλλων δυο γυναίκες τουρίστριες.

«Την Παρασκευή το πρωί ταραχτήκαμε ιδιαιτέρως όταν είδαμε το σινούκ να αντλεί νερό από την θάλασσα και να πετάει πάνω από το ξενοδοχείο μας. Να ρίχνει νερό ουσιαστικά σε όλο τον ορίζοντα, περίπου 10 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο μας. Έπειτα, χθες το πρωί ξυπνήσαμε σε ένα σκηνικό πυκνού καπνού, φωτιάς, στάχτης, πολύ δύσκολες συνθήκες. Κανείς δεν φαινόταν να ήξερε, ούτε πού θα πάμε εμείς. Εκεί που βρίσκονται τώρα οι αποσκευές μας είναι επικίνδυνο να πάμε. Σίγουρα θα το επιχειρούσαμε. Δεν έχουμε επομένως τα υπάρχοντά μας. Έχουμε τα διαβατήρια και μερικά χρήματα. Δεν έχουμε φάει κάτι εδώ, αλλά υπάρχει ένα μαγαζί που ανοίγει στις 7:30», ανέφερε ένας άλλος τουρίστας.

"We dragged our suitcases for two hours in 40C heat."



James Hall, a British holidaymaker, is in Rhodes and was evacuated this morning from his hotel because of the wildfires.



