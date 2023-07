Άνδρας κέρδισε 18,8 εκατομμύρια δολάρια από την Johnson & Johnson αφού ισχυρίστηκε ότι έπαθε καρκίνο από την παιδική πούδρα

Ο Hernandez ισχυρίστηκε ότι το μεσοθηλίωμα ήταν αποτέλεσμα της έντονης έκθεσης σε παιδική πούδρα της Johnson & Johnson κατά την παιδική του ηλικία

Μια σημαντική δικαστική διαμάχη μεταξύ ενός άνδρα από την Καλιφόρνια και της Johnson & Johnson κατέληξε σε ετυμηγορία ύψους 18,8 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ του ενάγοντος. Ο Emory Hernandes Valadez, ένας 24χρονος, διαγνώστηκε με μεσοθηλίωμα, έναν τύπο καρκίνου που συνήθως αναπτύσσεται στην επένδυση των οργάνων, προσβάλλοντας κυρίως τους πνεύμονες. Το μεσοθηλίωμα συνδέεται συχνά με την έκθεση σε αμίαντο και δυστυχώς δεν έχει θεραπεία, με μέσο προσδόκιμο ζωής 18 έως 31 μήνες για όσους υποβάλλονται σε θεραπεία.

Ο Hernandez ισχυρίστηκε ότι το μεσοθηλίωμα ήταν αποτέλεσμα της έντονης έκθεσης σε παιδική πούδρα της Johnson & Johnson κατά την παιδική του ηλικία. Η εταιρεία με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ αντιμετώπισε την πρώτη της δίκη για ταλκ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, όταν ο Hernandez την μήνυσε στην Καλιφόρνια. Οι ένορκοι αποφάνθηκαν υπέρ του ενάγοντος, επιδικάζοντάς του 3,8 εκατομμύρια δολάρια σε οικονομική αποζημίωση και 15 εκατομμύρια δολάρια σε μη οικονομική αποζημίωση ως αποζημίωση για τα ιατρικά έξοδα και τον πόνο και την ταλαιπωρία του.

Johnson & Johnson must pay $18.8 million to a California man who said he developed cancer from exposure to its baby powder, a jury decides. https://t.co/VGyABCOQcG