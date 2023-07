5 videogames για να απολαύσετε το φετινό καλοκαίρι στο PS5 σας

Πολλές οι κυκλοφορίες για την κονσόλα της Sony, ας δούμε τις πιο σημαντικές.

Το PS5 κυκλοφορεί εδώ και αρκετούς μήνες και κυριαρχεί στην αγορά των videogames. Τα παιχνίδια που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα είναι αρκετά και καλύπτουν κάθε γούστο. Λόγω του ότι το καλοκαίρι όλοι μας χαλαρώνουμε και βρίσκουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να παίξουμε τα αγαπημένα μας videogames, ορίστε μια σειρά 5 προτάσεων για να… δροσιστείτε μαζί με την αγαπημένη σας κονσόλα.

God of War Ragnarok

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σειράς μέχρι σήμερα. Ο Kratos συνεχίζει να βρίσκεται στη νορβηγική μυθολογία και αυτή τη φορά έχει να αντιμετωπίσει πολλές και μεγάλες δυσκολίες και μάχες. Απλά, ο γιος του Atreus έχει μεγαλώσει, αναζητά απαντήσεις και του κρατάει μυστικά, κάτι που φέρνει συνεχώς και μια κόντρα ανάμεσά τους.

Horizon Forbidden West

Η αγαπημένη ηρωίδα των PlayStation fans επιστρέφει για ακόμη μια περιπέτεια. Η Aloy συνεχίζει την ιστορία της στο φθαρμένο κόσμο και στο Forbidden West καλείται για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει ρομποτικούς δεινοσαύρους. Στο νέο αυτό game, τα πάντα είναι στον αέρα και η ηρωίδα καλείται να λάβει τα μέτρα της, να διαλέξει συμμάχους και να τα βγάλει πέρα με όλους και με όλα.

Μετά το τέλος της ιστορίας, υπάρχει διαθέσιμο και το expansion Burning Shores που επεκτείνει περαιτέρω την περιπέτεια.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Φέτος αναμένουμε το Marvel’s Spider-Man 2, αλλά μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε μια γεύση αραχνο-δράσης με το Miles Morales. Για πρώτη φορά δεν έχουμε ως κεντρικό χαρακτήρα τον ήρωα του Peter Parker, αλλά τον Miles που προσπαθεί να καλύψει το κενό και να στηρίξει τους ανθρώπους της Νέας Υόρκης. Ένας χάρτης γεμάτος περιπέτεια και αποστολές για να δείξετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Το παιχνίδι που έδειξε τι μπορεί να κάνει ο σκληρός δίσκος SSD του PS5. Μια ταχύτατη ιστορία που θα σας ταξιδέψει σε πολλά και διαφορετικά σημεία και θα σας βοηθήσει να τηλεμεταφερθείτε όταν τα βρείτε δύσκολα σε μια μάχη. Ο Doctor Nefarious έχει δημιουργήσει και πάλι προβλήματα και αυτή τη φορά θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας για να βγείτε νικητές.

The Last of Us: Part 1

Μετά την τεράστια επιτυχία του The Last of Us: Part II, η Naughty Dog ενίσχυσε το πρώτο μέρος της σειράς, το βελτίωσε και το προσφέρει «φρεσκαρισμένο» στο PS5. Τα γραφικά έχουν βελτιωθεί, ο χειρισμός έχει προσαρμοστεί σε αυτόν των πιο πρόσφατων κυκλοφοριών και η γενικότερη εικόνα δείχνει ένα παιχνίδι περιπέτειας που έχει έρθει πιο κοντά στο σήμερα. Μια ιστορία που οδήγησε και στη δημιουργία της εξαιρετικής τηλεοπτικής σειράς του ΗΒΟ και μια σχέση ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες που θα δημιουργήσει μοναδικά συναισθήματα.