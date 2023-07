Γεράκι αψηφά την βαρύτητα και μάχεται με ένα ψάρι στην επιφάνεια της θάλασσας (vid)

Μια μοναδική στιγμή κατέγραψε ένας βιντεογράφος που έχει καθηλώσει τους χρήστες του διαδικτύου. Η μάχη ανάμεσα σε ένα γεράκι και ένα ψάρι είναι πραγματικά σαγηνευτική.

Ο βιντεογράφος άγριας ζωής Mark Smith κατέγραψε απίστευτα πλάνα ενός γερακιού που αψηφά τη βαρύτητα καθώς τραβάει ένα τεράστιο ψάρι από τον ωκεανό. Ο Smith το περιγράφει ως μια πιθανή στιγμή που μπορεί να σπάσει ρεκόρ και αναδεικνύει την αξιοσημείωτη δύναμη του γερακιού .

Στα πλάνα, το γεράκι βλέπουμε να βυθίζεται τρεις φορές, αλλά καταφέρνει να βγει από το νερό με το πομπάνο σταθερά στα χέρια του. Τα θαλάσσια γεράκια είναι εξαιρετικά αρπακτικά πουλιά. Είναι μοναδικά μεταξύ των αρπακτικών και έχουν κερδίσει τον τίτλο τους λόγω των κυνηγετικών τους συνηθειών κατά μήκος των ακτών, των ποταμών και των υδάτινων σωμάτων σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

📸 mark smith photography 🦅🐟🤯

This might be one for the record books! 🐦🌊 Pulled under 3 times, but this resilient bird emerges from the water with a massive pompano in tow. 🐟 #NaturePhotography#Ukraine #BabarAzam𓃵 #earthquake #Alaskapic.twitter.com/WUCsTlab1z