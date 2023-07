Η ταυτότητα του Τζακ του Αντεροβγάλτη αποκαλύφθηκε μετά από ιατρικά αρχεία που ήρθαν στο φως (vid)

Πρώην εθελόντρια της αστυνομίας ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε την ταυτότητα του πιο διαβόητου ίσως serial killer της βρετανικής ιστορίας, του Τζακ του Αντεροβγάλτη.

Ο κατά συρροή δολοφόνος του 19ου αιώνα, γνωστός ως Τζακ ο Αντεροβγάλτης, υπεύθυνος για μερικούς από τους πιο διαβόητους και ανεξιχνίαστους φόνους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί τελικά να έχει ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με έναν πρώην εθελοντή της αστυνομίας. Η Sarah Bax Horton ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε νέα ιατρικά στοιχεία που υποδεικνύουν τον Hyam Hyams ως τον διαβόητο δολοφόνο. Ο Hyams πιστεύεται ότι ευθύνεται για τους φόνους τουλάχιστον έξι γυναικών στο ή κοντά στο Whitechapel, στο ανατολικό Λονδίνο, μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 1888.

Τα θύματα, η Martha Tabram, η Polly Nichols, η Annie Chapman, η Elisabeth Stride, η Kate Eddowes και η Mary Jane Kelly, ήταν άπορες ή πόρνες που υπέστησαν βάναυσο θάνατο, με κομμένο λαιμό και ακρωτηριασμένα σώματα σε σοκαριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν σοκ στο έθνος.

Η κ. Bax Horton, ο παππούς της οποίας εργαζόταν στην έρευνα για τον Αντεροβγάλτη, διεξήγαγε ενδελεχή εξέταση των ιατρικών αρχείων και των περιγραφών των μαρτύρων για τον άνδρα που εθεάθη με τα θηλυκά θύματα πριν από τον πρόωρο θάνατό τους. Η έρευνά της την οδήγησε στον Χάιαμ Χάιαμς, έναν κατασκευαστή πούρων που διέμενε στην περιοχή όπου διαπράχθηκαν οι φόνοι. Ο Hyams, επιληπτικός και αλκοολικός που περνούσε συχνά χρόνο σε ψυχιατρεία, διέθετε τις απαραίτητες δεξιότητες μαχαιροφορίας λόγω του επαγγέλματός του.

