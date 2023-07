Πληροφορίες αναφέρουν πως το ηφαίστειο της περιοχής βρίσκεται σε έξαρση και όλα τα ερευνητικά κέντρα έχουν στρέψει εκεί την προσοχή τους, καθώς βλέπουν καπνούς να αναδύονται από τον κρατήρα του.

Σε άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Αλάσκας προχώρησαν οι αρχές.

Συγκεκριμένα, το Σύστημα Προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ προχώρησε σε άρση της σχετικής προειδοποίησης, την οποία είχε εκδώσει νωρίτερα για τις παράκτιες περιοχές της Νότιας Αλάσκας και της Χερσονήσου της Αλάσκας μετά τον ισχύρο σεισμό των 7.4 Ρίχτερ. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «όσον αφορά τις αμερικανικές και καναδικές ακτές στον Ειρηνικό, δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι».

Παράλληλα, το USGS αναθεώρησε προς τα κάτω σε 7,2 Ρίχτερ το μέγεθος του σεισμού σε σχέση με την αρχική εκτίμησή του, όπως και το εστιακό του βάθος σε 32,6 χιλιόμετρα από αυτό που είχε ανακοινώσει αρχικά. Υπενθυμίζεται πως αρχικά είχε γίνει λόγος για ισχυρό σεισμό της τάξης των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πρόκληση ζημιών ή απωλειών.

#Tsunami#earthquake #Alaska

May god protect all!

This is heart breaking 💔 pic.twitter.com/yVnYzxpr9j