Χορευτικό το νέο teaser trailer του Samsung Galaxy Z Flip5 και πληροφορίες για το Galaxy Tab S9

Πολλά νέα στοιχεία για τα επερχόμενα μοντέλα της κορεατικής εταιρείας.

Η Samsung συνεχίζει να διαφημίζει την ανακοίνωση του Samsung Galaxy Z Flip5 και δημοσίευσε ένα νέο teaser trailer που είναι γεμάτος χορό. Η καμπάνια καταλήγει στο μήνυμα “Join the flip side” και οδηγεί στις 26 Ιουλίου, όταν και θα παρουσιαστούν στη Σεούλ τα δύο νέα αναδιπλούμενα smartphones της κορεατικής εταιρείας.

Παράλληλα με αυτό, διέρρευσαν μερικές ακόμη πληροφορίες για το νέο tablet της Samsung, το Samsung Galaxy Tab S9 και μία ακόμη έκδοσή του, το Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Θα είναι πιο οικονομικό από το βασικό μοντέλο και θα φέρει τον Exynos 1380, 8GB RAM, οθόνη 12.4 ιντσών, σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων, «έξυπνο» αισθητήρα για σύνδεση διάφορων περιφερειακών και θα κυκλοφορήσει σε 4 χρώματα.

So... Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyTabS9FEPlus! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)



