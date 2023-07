10 πιο HOT gaming τίτλοι για multiplayer gaming

Με το βασίλειο του multiplayer gaming να εξελίσσεται συνεχώς, ήρθε η ώρα να το επισκεφτείς (εάν δεν το έχεις κάνει ήδη) και να… κολλήσεις!

Μερικές φορές το… μοναχικό gaming φαντάζει ως την καλύτερη επιλογή για να χαλαρώσεις και να διασκεδάσεις. Να εξερευνήσεις έναν καινούργιο τίτλο με τους δικούς σου όρους. Να το γνωρίσεις σταδιακά. Να το καταλάβεις και τέλος να το λατρέψεις.

Κάποιες άλλες όμως φορές, αποζητάς μια διαφορετική gaming εμπειρία την οποία μπορείς να λάβεις μόνο εάν μοιραστείς gaming στιγμές με φίλους σου ή άλλους ανθρώπους. Εάν ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία gamers τη δεδομένη στιγμή, τότε βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος. Παρακάτω θα βρεις 9+1 multiplayer gaming τίτλους για να γεμίσεις τις καλοκαιρινές σου βραδιές.

League of Legends (LoL)

Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί λίστα για multiplayer gaming και να μη συμπεριληφθεί σε αυτή το LoL. Το League of Legends κατέχει χωρίς αμφιβολία μια θέση στο βάθρο των κορυφαίων παιχνιδιών για το είδος του (MOBA). Αναπτύχθηκε από την Riot Games και εάν δεν το γνωρίζεις ήδη, αποτελεί ένα διαχρονικά αγαπημένο game εκατομμυρίων παικτών ανά την υφήλιο. Μπορείς να επιλέξεις τον παίκτη σου από ένα μεγάλο ρόστερ χαρακτήρων πρωταθλητών εκ των οποίων ο καθένας διαθέτει μοναδικές ικανότητες και στυλ παιχνιδιού. Η στρατηγική, η ομαδική εργασία και τα γρήγορα αντανακλαστικά αποτελούν ζωτικής σημασίας ικανότητες που θα σου φέρουν τη νίκη στη σύγκρουση με τους άλλους παίκτες. Ξεχωρίζει για μεταξύ άλλων και για τα εντυπωσιακά οπτικά γραφικά του, τους περίπλοκους μηχανισμούς παιχνιδιού του και τις τακτικές ενημερώσεις του.

Counter-Strike

Το Counter-Strike στέκεται επάξια στη λίστα των πιο αγαπημένων multiplayer παιχνιδιών όλων των εποχών. Και όχι άδικα θα πούμε εμείς. Κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες στα first person shooter games αποτελώντας για πολλούς τον πατέρα του είδους. Το Counter-Strike Global Offensive, συνεχίζει αυτήν την κληρονομιά επάξια. Οι ρόλοι του παιχνιδιού είναι απλοί. Τρομοκράτες και… αντιτρομοκράτες πολεμούν μεταξύ τους. Σκοπός σου είναι να επιβιώσεις ή να επιβιώσει η ομάδα σου από τη σύγκρουση.

Apex Legends

Το Apex Legends, που αναπτύχθηκε από την Respawn Entertainment, διοχετεύει μια νέα δόση ενθουσιασμού στο είδος του battle royale. Σε αυτό το δωρεάν παιχνίδι, οι παίκτες σχηματίζουν ομάδες των τριών και ανταγωνίζονται άλλες ομάδες σε έναν ζωντανό και φουτουριστικό κόσμο. Με τους δυναμικούς μηχανισμούς του παιχνιδιού, τις διαφορετικές ικανότητες χαρακτήρων και το γρήγορο gunplay, το Apex Legends προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία για πολλούς παίκτες που δοκιμάζει τόσο τις ατομικές δεξιότητες όσο και τον ομαδικό συντονισμό.

Fortnite

Και περνάμε σ’ ένα ακόμη δημοφιλή και πολυαγαπημένο τίτλο. Με λίγα λόγια έναν… θρύλο! Το Fortnite, που αναπτύχθηκε από την Epic Games, έφερε επανάσταση στο είδος του battle royale με τον μοναδικό συνδυασμό σκοποβολής και μηχανικής κατασκευής. Εντυπωσιακό, άρτια οπτικά και γραφιστικά. Με το που ξεκινήσεις θα… πέσεις σ΄ένα νησί και θα αναγκαστείς να μαζέψεις τους πόρους που χρειάζεσαι συμμετέχοντας σε απίστευτες μάχες με άλλους αντιπάλους. Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος χάρτης, οι συνεχείς ενημερώσεις και οι δημιουργικές επιλογές κατασκευής κάνουν το Fortnite μια εξαιρετικά εθιστική και άκρως απολαυστική multiplayer gaming εμπειρία.

Overwatch

Το Overwatch της Blizzard Entertainment συνεχίζει να αιχμαλωτίζει τους παίκτες με το ποικίλο ρόστερ των ηρώων και το στρατηγικό παιχνίδι που βασίζεται σε ομάδες. Σε αυτό το shooter game, οι παίκτες συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν διάφορες αποστολές σε «ζωντανούς» και περίπλοκα σχεδιασμένους χάρτες. Με ήρωες που διαθέτουν μοναδικές ικανότητες και ρόλους, το Overwatch δίνει έμφαση στην ομαδικότητα, την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων τακτικής. Δεν θα θέλεις να το… κλείσεις!

Valorant

Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε ακόμη μια δημοφιλή δημιουργία της Riot Games, το Valorant. Μιλάμε για ένα team-based 5v5 free-to-play hero shooter game που τοποθετείται σ’ έναν κόσμο του εγγύς μέλλοντος. Συναρπαστικό gameplay, καλά γραφικά και ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Αν και “νέο” έχει ήδη αποκτήσει εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως.

Call of Duty: Warzone

Ένας ακόμη άξιος συνεχιστής ενός θρυλικού franchise. To Warzone 2 είναι εξαιρετικά γρήγορο και επιθετικό σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια αυτού του είδους. Χάρη στον τεράστιο χάρτη του, τον ακόμη πιο τεράστιο αριθμό παικτών, τα ιδιαίτερα όπλα του και τα πολύ καλά γραφικά του για το είδος του, προσφέρει μια συναρπαστική multiplayer gaming εμπειρία.

Rainbow Six Siege

Το Rainbow Six Siege της Ubisoft, αποτελεί σημείο αναφοράς στον κόσμο των first person shooter games. Έφτιαξε το όνομά του ακολουθώντας μια πιο αθόρυβη και πιο μελετημένη προσέγγιση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τους ρόλους των επιτιθέμενων ή των αμυνόμενων, συμμετέχοντας σε μάχες που απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό, ακριβή εκτέλεση και προσαρμοστικότητα. Οι συνεχείς ενημερώσεις και η προσθήκη νέων χειριστών διασφαλίζουν ότι το Rainbow Six Siege παραμένει στη λίστα των πιο αγαπημένων games του είδους.

Rocket League

Ποδόσφαιρο και γρήγορα αυτοκίνητα πάνε μαζί; Το Rocket League δημιουργήθηκε για να το αποδείξει! Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν φτιαχτεί και παρά την αποτυχημένη πρώτη του προσπάθεια, η επιτυχία του οφείλεται στον βελτιωμένο σχεδιασμό του, την απλότητά του και το άκρως διασκεδαστικό του gameplay. Κάνε τις… χειροφρενιές σου πάνω στη μπάλα και στείλε την στο απέναντι τέρμα!

Minecraft

Αν και δεν θεωρείται παραδοσιακά ως ένα παιχνίδι για πολλούς παίκτες, το Minecraft θα σε καθηλώσει! Κάνε εγγραφή, συνεργάσου με άλλους παίκτες και ξεκίνα να ζήσεις τις επικές σου περιπέτειες σε πανέμορφους και ξεχωριστούς κόσμους.