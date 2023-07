Πολλά και σημαντικά games δωρεάν για τα PS4 και PS5 μέσω του PS Plus (vid)

Η Sony αποκάλυψε τα παιχνίδια που θα προσφέρει στα μέλη των PS Plus Extra και PS Plus Premium.

H Sony ανακοίνωσε το νέο κύμα παιχνιδιών που θα προσφέρει δωρεάν για τους συνδρομητές PlayStation Plus στα πακέτα Extra και Premium.

Οι νέοι τίτλοι έρχονται στις 18 Ιουλίου και περιλαμβάνουν πολλές και σημαντικές κυκλοφορίες, όπως τα It Takes Two, Undertale, World War Z και Twisted Metal 1 και 2.

Το It Takes Two είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα games και προσφέρει co-op δράση με πρωταγωνιστές δύο γονείς που ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο και βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν μαγικό κόσμο.

Πέραν του It Takes Two, τα μέλη των δύο πακέτων θα βρουν ακόμη το top-down actions hooter RPG The Ascent (PS4, PS5), το World War Z (PS4, PS5), το Undertale (PS4), το SnowRunner (PS4, PS%) και το Sniper Elite 5 (PS4, PS5).

Στη λίστα βρίσκονται ακόμη τα Dynasty Warriors 9 (PS4), Samurai Warriors 5 (PS4), Dysmantle (PS4, PS5), Circus Electrique (PS4), SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4), Melty Blood: Type Lumina (PS4), Fast & Furious (PS4, PS5), Monster Jam Steel Titans (PS4) και My Little Pony (PS4, PS5).

Τέλος, για τους fans των κλασικών games, στη λίστα μπαίνουν τα Twisted Metal 1 και Twisted Metal 2 του πρώτου PlayStation και το Gravity Crash Portable του PSP.