Η METRO στηρίζει τους εργαζομένους της που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, η METRO θέλησε να στηρίξει την προσπάθεια των εργαζομένων της που επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος με τη μέθοδο Allen Carr’s Easyway. Οι πρώτοι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν το σεμινάριο, με σύμμαχο και υποστηρικτή την εταιρεία τους σε αυτό το σημαντικό βήμα, για μία ζωή χωρίς τσιγάρο.

Επιπλέον, η METRO υλοποιεί ένα οργανωμένο πλάνο κυκλικής οικονομίας με την ανακύκλωση αποτσίγαρων στα κεντρικά της γραφεία. Μέσα από αυτό, και μόνο για το 2022 η εταιρεία κατάφερε να ανακυκλώσει 159 κιλά αποτσίγαρων σε συνεργασία με τη Cigarette Cycle, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιωσιμότητα και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

