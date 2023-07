Selofan στο Gazzetta: «Το μέλλον της χώρας προβλέπεται σκοτεινό» (vid)

Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Death Disco Athens Open Air Festival, οι Selofan αποκαλύπτονται στο Gazzetta.

Η Ιωάννα και ο Δημήτρης αποτελούν το επιτυχημένο ντουέτο των Selofan. Ένα πρότζεκτ που μας συστήθηκε το 2013 με το άλμπουμ «Selofan» για να ακολουθήσουν άλλες έξι (Verboten, Tristesse, Στο Σκοτάδι, Cine Romance, Vitrioli, Partners In Hell) ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές που τους κατατάσσουν ως μία από τις κορυφαίες μπάντες της Dark Wave μουσικής σκηνής όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Εκτός από τη δική τους μουσική, οι Selofan είναι οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες της «Fabrika Records», μιας δισκογραφικής εταιρείας με έμφαση στο σκοτεινό ήχο, που μας έχει συστήσει μερικές από τις πιο σπουδαίες μπάντες της Dark Wave σκηνής των τελευταίων ετών.

Με αφορμή την συμμετοχή τους στο Death Disco Athens Open Air Festival στις 22 Ιουλίου, το Gazzetta μίλησε μαζί τους για την επικείμενη εμφάνιση τους, τις επιρροές, την αναγνώριση που έχουν στο εξωτερικό, αλλά και το μέλλον της σκηνής που εκπροσωπούν.

-Πως προέκυψαν οι Selofan και για ποιον λόγο επέλεξαν το συγκεκριμένο όνομα;

«Οι Selofan προέκυψαν από την κοινή μας αγάπη για την σκοτεινή μουσική. Το όνομα ήρθε και μας βρήκε, ήταν το πρώτο που πρότεινε ο Δημήτρης και αυτό κρατήσαμε, καμία αντιπρόταση δεν υπήρχε. Απλά συμφωνήσαμε να το γράψουμε ανορθόγραφα, όπως προφέρεται στην γλώσσα μας, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες. Μια λέξη που έτσι γραμμένη ουσιαστικά δεν υπάρχει, όμως όλοι την καταλαβαίνουν. Και μάλιστα διεθνώς».

-Η ιδέα και η δημιουργία της Fabrica Records πότε προέκυψε και γιατί αποφασίσατε να δημιουργήσετε την δική σας δισκογραφική εταιρεία;

«Ξεκινήσαμε την Fabrika το 2012 στην αρχή της γνωριμίας μας, πριν την ύπαρξη των Selofan. Προϋπήρχε η dead scarlet records, η δισκογραφική του Δημήτρη που και αυτή ήταν εξειδικευμένη στον σκοτεινό ήχο. Μαζί είπαμε να κάνουμε κάτι νέο, να δώσουμε ένα σπίτι στις μπάντες που μας αρέσουν και δεν έχουν δισκογραφία. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις ξεκινήσαμε και το ίδιο ισχύει ακόμα».

-Ποιες ήταν οι επιρροές σας που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μουσική σας;

«Ο κόσμος εκεί έξω και αυτός μέσα στο μυαλό μας, καθορίζει το έργο μας. Εάν εννοείς μουσικές επιρροές, τότε μπάντες όπως οι Virgin prunes, Tuxedomoon, Marc Almond, Coil, x-mal-Deutschland, Malaria κτλ.».

-Εκπροσωπώντας μια σκηνή όπως το Dark Wave, θεωρείτε ότι έχετε να δώσετε ή έχετε δώσει νέα πράγματα;

«Δύσκολη η αυτοκριτική, καλύτερα να το κρίνετε εσείς αυτό».

-Δίνετε συναυλίες σε όλο τον κόσμο και είστε ιδιαίτερα αγαπητοί στη Λατινική Αμερική. Που οφείλετε αυτή την αναγνώριση;

«Ίσως να μπορεί να ταυτιστεί κάποιος με αυτό που κάνουμε, πάλι όμως θα έπρεπε να

ρωτήσουμε τον ίδιο. Από πλευράς μας έχουμε δουλέψει αρκετά σκληρά για αυτό. Έχουμε θυσιάσει πολλά καλοκαίρια κλεισμένοι στο στούντιο και έχουμε διανύσει πολλά χιλιόμετρα για να παρουσιάσουμε την μουσική μας και να γνωρίσουμε τους ακροατές μας. Η Λατινική Αμερική μας αγκάλιασε πριν μας ανακαλύψουν στην χώρα μας. Περίεργο ε; Φταίμε ίσως και εμείς που παίζουμε ζωντανά μόνο μια φορά τον χρόνο, οπότε εάν χαθεί αυτή η ευκαιρία δεν υπάρχει δεύτερη».

-Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει περισσότερος χώρος για τη μουσική που εκπροσωπείτε;

«Υπάρχει σίγουρα αρκετός και συνεχώς δημιουργούνται νέες μπάντες. Το μέλλον της χώρας προβλέπεται σκοτεινό!».

-Είναι εύκολο για κάποιον να βιοπορίζεται από το συγκεκριμένο είδος μουσικής στη χώρα μας;

«Σχεδόν ρητορική αυτή η ερώτηση, μιας και δεν γνωρίζω κανέναν που να βιοπορίζεται από αυτήν την μουσική στην Ελλάδα. Ούτε και εμείς εξάλλου».

-Τι να περιμένουμε μετά το εξαιρετικό «Partners In Hell»; Ετοιμάζετε κάτι αυτή την εποχή;

«Είναι σχεδόν έτοιμος ο επόμενος δίσκος μας, ξεκινήσαμε να τον γράφουμε μέσα στην πανδημία. Κάναμε ενα διάλειμμα και βγάλαμε τον δίσκο της Τζοβάνα, του άλλου μας μουσικού σχήματος και επιστρέψαμε πίσω στην βάση μας. Σε λίγο καιρό ξανά κοντά σας».

-Πέντε αγαπημένοι δίσκοι

Music to play in the dark - Coil

Marc and the mambas- Untitled

Virgin Prunes -if I die, I die

Mayhem - De Mysteriis Dom Sathanas

The Cure - Faith

-Πως αισθάνεστε που θα παίξετε στο Death Dico Festival μαζί με μερικά από τα «ιερά τέρατα» της dark alternative σκηνής;

«Είμαστε ιδιαίτερα παθιασμένοι με κάθε εμφάνισή μας στην χώρα μας. Σίγουρα χαιρόμαστε πολύ που θα μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία με τις μπάντες φίλων μας και αυτές της Fabrika. Τα «ιερά τέρατα» μας συγκινούν λιγότερο».