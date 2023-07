PlayStation: Μαγεύουν τα νέα γραφικά του studio Firesprite στο Λίβερπουλ

Η ομάδα του PlayStation μετακομίζει σε νέο, μεγαλύτερο χώρο στην πόλη της Μ. Βρετανίας.

Η ομάδα ανάπτυξης παιχνιδιών Firesprite περνάει σε νέα εποχή, αφού αλλάζει γραφεία μετά από αρκετό καιρό.

Τα νέα της γραφεία στο Λίβερπουλ είναι πραγματικά μοναδικά και θα δώσουν στην ομάδα την ευκαιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Ο χώρος που θα φιλοξενεί πλέον τους 250+ υπαλλήλους είναι ένα ανακαινισμένο παλιό κτίριο της πόλης που θα έχει μουσείο, χώρο εργασίας, χώρο αναψυχής και χώρο συναντήσεων και θα καλύψει τις ανάγκες των δημιουργών για τα επόμενα projects.

Η ομάδα ανακοίνωσε πως φύτεψε 50.000 δέντρα στον περιμετρικό χώρο των γραφείων και πως θα ανακυκλώνει στο 100% όλα τα απορρίμματά της, ενώ θα χρησιμοποιεί και όσο το δυνατόν πιο φιλικό -προς το περιβάλλον- τρόπο για τον φωτισμό της.

Η Firesprite ιδρύθηκε το 2012, εξαγοράστηκε το 2021 από το PlayStation και εργάστηκε πρόσφατα στο Horizon: Call of the Mountain για το PlayStation VR2.

Welcome to Firesprite's new studio! We're thrilled to move into a new space in our home city, built to embrace an amazing future.



Take a tour of our innovative, inclusive and versatile space designed to help us deliver showcase PlayStation games: https://t.co/ikAc93Htuz pic.twitter.com/LHuyOeY9Jg