Νέο κύμα καλοκαιρινών προσφορών για τους κατόχους κονσόλας PlayStation

Αγοράστε τώρα σε μειωμένες τιμές τίτλους για τα PS4 και PS5.

Μία νέα προωθητική ενέργεια για τους κατόχους PS4 και PS5 ανακοίνωσε η Sony και η ομάδα του PlayStation.

Ο λόγος για το Essential Picks Promotion, το οποίο «τρέχει» αυτή τη στιγμή και προσφέρει μειωμένες τιμές έως και 70% σε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών.

Για παράδειγμα, υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις σε τίτλους όπως τα PGA Tour Deluxe Edition, Dying Light 2: Stay Human και Subnautica.

Για να βρείτε όλες τις προσφορές συγκεντρωμένες, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τον ειδικό τομέα μέσα από το εικονίδιο του PlayStation Store που θα βρείτε στην κονσόλα σας ή να μπείτε στο επίσημο site και συγκεκριμένα εδώ.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουμε τις παρακάτω προσφορές.

A Way Out (PS4): €5,99

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe (PS4/PS5): €22,49

Assassin’s Creed Valhalla Dawn of Ragnarok (PS4/PS5): €15,00

Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition (PS5): €49,49

Grand Theft Auto V (PS4/PS5): €19,79

Mortal Kombat X (PS4): €7,39

Octopath Traveller II (PS4/PS5): €44,99

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (PS4): €29,99

The Crew 2 Gold Edition: €8,99

The Last of Us Remastered (PS4): €9,99