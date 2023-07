Η Samsung ανακοίνωσε το επίσημο livestream για το Samsung Galaxy Unpacked Event της 26ης Ιουλίου

Έρχεται ζωντανά από την Σεούλ για τα νέα foldables.

H Samsung αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα αναδιπλούμενα smartphones της σε ένα ειδικό event που θα διοργανωθεί στην Κορέα στις 26 Ιουλίου.

Η κορεατική εταιρεία ανακοίνωσε και επίσημα το event με ένα νέο γραφικό και αποκάλυψε πως η εκδήλωση θα λάβει χώρα το απόγευμα.

Η μετάδοσή του θα γίνει μέσα από το επίσημο site της εταιρείας, αλλά και τα social media και εκεί αναμένεται να δούμε για πρώτη φορά τα δύο νέα αναδιπλούμενα smartphones της εταιρείας, τα Samsung Galaxy Fold5 και Samsung Galaxy Flip5.

Παράλληλα, αναμένονται τα νέα Samsung Galaxy Tab S9 tablets, αλλά και το νέο ρολόι Samsung Galaxy Watch 6.

Το σχετικό εικαστικό που συνοδεύει την ανακοίνωση δείχνει ένα μέρος των δύο νέων τηλεφώνων και φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αλλαγές στο μηχανισμό δίπλωσης που θα τα κάνει να κλείνουν χωρίς να μένει κενό ανάμεσα στις δύο πλευρές.

It's time to #JoinTheFlipSide! Join us at 언팩 (Unpacked) in Seoul, Korea on July 26, 2023. #SamsungUnpacked



