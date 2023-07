Η Stella Bossi έρχεται την Παρασκευή 7 Ιουλίου στο Bolivar

Αυτή την εβδομάδα 2 μοναδικά event στο Bolivar.

Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Παρασκευή 7 Ιουλίου το SEDS παρουσιάζει στο Bolivar την Stella Bossi, το κορίτσι που κατάφερε να συνδέσει το Βερολινέζικο techno με την εξωστρέφεια και την δημοφιλία. Η διάσημη εκκεντρική persona με τα μαύρα γυαλιά εκπροσωπεί την νέα hybrid γενιά της techno και έρχεται με το καθηλωτικό της μουσικό style για μια μοναδική βραδιά στο Bolivar. Support from Steve Sai, Salin & Nay Laa

Σάββατο 8 Ιουλίου το Blend υποδέχεται στο Bolivar τους Ουκρανούς superstar της melodic techno Artbat, ένα από τα πιο περιζήτητα δίδυμα της παγκόσμιας dance σκηνής, που έρχεται για να ξεσηκώσει με ρυθμό και μελωδία το αθηναϊκό κοινό. Μαζί τους ο Nick Devon.

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info Stella Bossi Παρασκευή 7 Ιουλίου :

Doors Open : 21:00

Event Link: https://www.facebook.com/events/589786809288034

Tickets Presale: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/stellabossi/

Event Info Artbat Σάββατο 8 Ιουλίου:

Doors Open : 21:00

Event Linκ: https://www.facebook.com/events/2456394584510070

Tickets Presale: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/artbat

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684 -6989860678

