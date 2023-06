Ιούλιος στην COSMOTE TV με το all-star cast «Special Ops: Lioness», την επιστροφή του «61st Street» και 4 ακόμα σειρές

Ο Ιούλιος έρχεται δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει 6 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το κατασκοπικό θρίλερ «Special Ops: Lioness», το οποίο αποτελείται από ένα ιδιαίτερα λαμπερό καστ ηθοποιών, όπως η Ζόε Σαλντάνα (Avatar, Guardians of the Galaxy), οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν και Νικόλ Κίντμαν, καθώς και ο Μάικλ Κέλι (House of Cards, Now You See Me). Η σειρά ακολουθεί τη νεαρή πεζοναύτη Κρουζ Μανουέλος (Λέιλα Ντε Ολιβέιρα), που μόλις εντάχθηκε στην ομάδα «Lioness Engagement» της CIA, με στόχο να βοηθήσει στην καταστροφή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης από μέσα. Δημιουργός της σειράς είναι ο Τέιλορ Σέρινταν, γνωστός στο κοινό από τα «Tulsa King» και «Yellowstone».

Στην ατζέντα του μήνα βρίσκεται και η 2η σεζόν της δραματικής σειράς «61st Street», σε παραγωγή του Πίτερ Μόφατ (The Night Of, Your Honor) και τον Κόρτνεϊ Μπι Βανς (American Crime Story) στον κεντρικό ρόλο. Ο κάτοχος βραβείων Tony και Emmy πλαισιώνεται από την υποψήφια για Όσκαρ Ανζενού Έλις – Τέιλορ (King Richard, When They See Us) και τον Μαρκ Ομπράιαν (Arrival).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Ιουλίου.

61st Street (2η σεζόν)

Στην 1η σεζόν της σειράς είδαμε τον Μόουζες, που βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, να κρίνεται αθώος για τον θάνατο ενός αστυνομικού. Ωστόσο, η αδικία και το διεφθαρμένο σύστημα συνεχίζουν να υφίστανται και πλέον ο δικηγόρος Φράνκλιν Ρόμπερτς είναι αποφασισμένος να αναλάβει δράση. Ο 1ος κύκλος του 61st Street είναι ήδη διαθέσιμος στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

Πρεμιέρα : Δευτέρα 3/7, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

The Messenger – Νέα σειρά

Βασισμένο στο best seller του Αυστραλού συγγραφέα Μάρκους Ζουσάκ (The Book Thief), το «The Messenger» ακολουθεί τον Εντ, έναν 19χρονο ταξιτζή με τρομερά χαμηλή αυτοπεποίθηση, που εν μια νυκτί γίνεται τοπικός ήρωας, αποτρέποντας μια ληστεία. Από τότε, λαμβάνει μυστηριώδη μηνύματα σε τραπουλόχαρτα με ονόματα και διευθύνσεις, τα οποία τον οδηγούν σε άτομα που αποφασίζει να βοηθήσει. Έτσι, ο Εντ περνά την κάθε του μέρα προσπαθώντας να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Παράλληλα, αναζητά την ταυτότητα του αποστολέα των μηνυμάτων που λαμβάνει, ανακαλύπτοντας περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back -2- back : Κυριακή 9/7, 18.15, COSMOTE SERIES MARATHON HD .

Grantchester (8η σεζόν)

Η ζωή του Γουίλ φαίνεται να έχει αλλάξει προς το καλύτερο στον 8ο κύκλο της σειράς. Είναι ευτυχισμένος, παντρεμένος με την Μπόνι και πρόκειται να γίνει πατέρας. Ένα τρομερό ατύχημα, όμως, θα διαταράξει τον κόσμο του. Παράλληλα, ο Τζόρντι έχει βρει μια νέα ηρεμία στην σχέση του με την Κάθι, αλλά η ευτυχία τους απειλείται από κάποιες σοκαριστικές ανακοινώσεις στη δουλειά.

Πρεμιέρα : Τετάρτη 12/7, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Fifteen Love – Νέα σειρά

Το «Fifteen-Love» επικεντρώνεται στην Τζάστιν Πιρς, μια έφηβη – ανερχόμενο αστέρι του τένις, που η ξαφνική της επιτυχία την οδηγεί στους προημιτελικούς του γαλλικού Open. Μαζί της ο ατίθασος προπονητής της, Γκλεν Λάπθορν, με τον οποίο μοιράζονται μια έντονη σύνδεση. Ωστόσο, τα όνειρά της γκρεμίζονται όταν ένας τραυματισμός την αφήνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Πέντε χρόνια αργότερα, φαίνεται ότι η Τζάστιν έχει επιτέλους αναρρώσει - σωματικά και ψυχικά - και καταφέρνει να κατηγορήσει ανοιχτά τον προπονητή της, για κάτι που κανείς δεν φανταζόταν. Καθώς και οι δυο τους αναζητούν τη δόξα στο κορτ του ετήσιου τουρνουά, ο αγώνας της Τζάστιν και του Γκλεν για την αλήθεια θα αναγκάσει όλους να επανεξετάσουν όσα νόμιζαν πως ήξεραν για την παλιά τους επιτυχία. Στον ρόλο του προπονητή Λάπθορν ο Έινταν Τέρνερ (Poldark, The Hobbit).

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία με όλα τα επεισόδια μαζί: Σάββατο 22/7, COSMOTE TV PLUS .

Special Ops: Lioness – Νέα σειρά

Το νέο κατασκοπικό θρίλερ, βασισμένο σε πραγματικό πρόγραμμα της CIA, ακολουθεί μια ακατέργαστη, αλλά παθιασμένη νεαρή υπαξιωματικό των Πεζοναυτών, η οποία στρατολογείται από την ομάδα «Lioness Engagement» της CIA. Στόχος της αποστολής της είναι να πλησιάσει φιλικά την κόρη ενός δισεκατομμυριούχου, συνδεδεμένου με τρομοκρατικές ομάδες, προκειμένου η CIA να μπορέσει να καταστρέψει την τρομοκρατική οργάνωση εκ των έσω. Η σειρά εξερευνά διαφορετικά επίπεδα κατασκοπικών επιχειρήσεων, όπου γυναίκες από όλον τον κόσμο αναλαμβάνουν μυστικές αποστολές.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 25/7 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Negotiator – Νέα σειρά

Ο Γκάμπριελ Μενκ είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων στην GATE, μια αστυνομική μονάδα που αναλαμβάνει την επίλυση κρίσιμων καταστάσεων σε ολόκληρο το Σάο Πάολο. Ληστείες, απαγωγές, απόπειρες αυτοκτονίας και τρομοκρατικές απειλές, υποθέσεις εύθραυστες, που απαιτούν σκληρές αποφάσεις. Ο Μενκ καλείται να μάθει να συνεργάζεται με τη νέα Αντιστράτηγο Λάρα Σακούρ και να παραμερίσει τις ασυνήθιστες διαπραγματευτικές του μεθόδους σε μια σειρά από απαιτητικές υποθέσεις. Όταν όμως γίνεται ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της γυναίκας του, μπορεί να σώσει τον εαυτό του; Η σειρά είναι εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.