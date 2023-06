Kayak: Γιορτάζει τα 30 χρόνια με μία Limited Σειρά Παγωτών με Αλκοόλ

Η Kayak, η ελληνική εταιρία premium παγωτών και γλυκών συμπληρώνει φέτος τα 30 χρόνια παρουσίας.

Τριάντα χρόνια γεμάτα έμπνευση, δημιουργία, πλούσια γεύση και αναπάντεχους γαστρονομικούς συνδυασμούς βασισμένους στις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.

Όραμα της οικογένειας Σταυρίδη το 1993 ήταν να αλλάξει μια για πάντα την αντίληψη που είχε ο κόσμος για το παγωτό.. και το πέτυχε!

Η εταιρία χάραξε το δρόμο στην Ελλάδα για το ποιοτικό παγωτό με τις καλύτερες πρώτες ύλες αλλά και τους πιο αναπάντεχους συνδυασμούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι την εταιρία Kayak εμπιστεύονται σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία 5 αστέρων και καλά εστιατόρια για τη δημιουργία custom γεύσεων ενώ πωλείται σε πάνω από 2.000 σημεία HORECA .

Η εταιρία πλέον μετρά 15 Boutique Kayak, 23 Βραβευμένες γεύσεις και αμέτρητους λάτρεις των παγωτών Kayak σε όλη την Ελλάδα.

Τέσσερα Cocktails σε μορφή παγωτού στην πιο premium εκδοχή τους! H Kayak για να γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσία της στην Ελλάδα, πρωτοπορεί για άλλη μια φορά με το λανσάρισμα μιας νέας σειράς παγωτών με αλκοόλ σε μια άκρως καινοτόμα και premium συσκευασία.

Οι νέες γεύσεις Kayak Kocktails είναι limited edition, μόνο για ενήλικες και εμπνευσμένες από δημοφιλή cocktails. Συνδυάζουν απρόσμενα το παγωτό με το αλκοόλ whiskey, gin, tequila & rum.

MEXICAN TWIST: Dulce de leche Ice Cream with White Tequila & caramel chunk

DAIQUIRI: An exotic passion fruit Mango Sorbet with white rum

MANHATTAN: A Belgian Chocolate Ice Cream with whiskey, sweet vermouth, bitter & cherry

ESPRESSO MARTINI: A mocha espresso ice cream with gin, coffee liqueur & cocoa chips

Τα Kayak Kocktail Ice Cream διατίθενται στις Boutique Kayak και σε πολύ επιλεγμένα σημεία και απευθύνονται σε ανθρώπους με εκλεπτυσμένο γούστο.