Ανακοινώθηκε νέο παιχνίδι Asterix & Obelix και οι Ρωμαίοι ετοιμάζονται για ξύλο

Νέος τίτλος στη σειρά από την Microids.

H Microids ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός νέου Asterix & Obelix videogame.

Το Asterix & Obelix 2: Slap Them All! 2 θα κυκλοφορήσει από την Mr. Nutz Studio σε PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch τον Νοέμβριο.

H ζωή των δύο ηρώων και του χωριού τους ταράζεται από την άφιξη του Jistforkix που αποκαλύπτει ότι ο πατέρας του τον φυλάκισε για μία κλοπή που δεν έκανε.

Οι δύο χαρακτήρες ξεκινούν έτσι ένα ταξίδι για να λύσουν το μυστήριο, αντιμετωπίζοντας στην πορεία μια σωρεία εχθρών και προκλήσεων.

Το gameplay θα έχει και πάλι στοιχεία beat ‘em up και πολλές μάχες με Ρωμαίους στρατιώτες και αρχηγούς.

Το παιχνίδι θα προσφέρει ακόμη co-op mode για όσους θέλουν να ελέγχουν τους δύο χαρακτήρες ταυτόχρονα.