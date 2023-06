EJEKT Festival 2023: Ηρθε η ώρα για το βρετανικό πάρτι με Florence and the Machine και Editors!

Florence and the Machine, Editors, Warpaint, Goat Girl, Royal Arch, σε μια πολλά υποσχόμενη καλοκαιρινή βραδιά την Κυριακή 2 Ιουλίου.

Θυμάμαι σαν σήμερα τις ώρες που κυκλοφορούσαν τα εισιτήρια για τις τρεις sold out εμφανίσεις των Florence and the Machine πριν τέσσερα χρόνια. Το ντελίριο των φίλων τους αλλά και όσων έκαναν διαδικτυακές ουρές για να μη χάσουν τις μαγικές αυτές νύχτες, ήταν κάτι μοναδικό, κάτι πρωτόγνωρο.

Κάθε ρεκόρ ζήτησης εισιτηρίων έσπαγε και όσοι ήξεραν τη δυναμική της Florence Welch, ακόμη και αυτοί φαντάζομαι πως εντυπωσιάστηκαν. Τα χρόνια πέρασαν, μία πανδημία μας άφησε εκτός κοινωνικής ζωής και συναυλιών φυσικά, αλλά η μουσική μοίρα σαν να μας το χρωστούσε, μία εμφάνιση των Florence and the Machine που θα έχει και ένα ή μάλλον τέσσερα σημαντικότατα μπόνους.

Οι ύμνοι της Florence, δεν μπορούν να αγνοηθούν φυσικά. Η «Νύμφη» που δεν βρίσκει όρια στο μουσικό της είδος - στυλ με τα δισεκατομμύρια streams και το νέο άλμπουμ να τη συντροφεύει, είναι έτοιμη να μας ξεσηκώσει με τα Dog Days are Over, Hunger, Free και άλλα πολλά tracks σε ένα γεμάτο setlist!

Ξεχωριστή αναφορά θα χρειαστεί να κάνω στους αγαπημένους Editors, τους οποίους πρόσφατα φιλοξενήσαμε και στο gazzetta.gr.

«Δεν υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο σαν την Ελλάδα…» μας είπε ο Russell Leetch, μπασίστας του συγκροτήματος και η καθηλωτική ενέργεια που τους συντροφεύει σε κάθε εμφάνιση αναμένεται να εκτοξευτεί και στην Πλατεία Νερού.

Πλατινένιοι, χρυσοί δίσκοι και ένα εντυπωσιακό show με τον αεικίνητο Tom Smith στο μικρόφωνο έρχονται να μας παρουσιάσουν τραγούδια-ύμνους όπως τα “Munich”, “An End Has A Start”, “Smokers Outside The Hospital Doors”, “Rats”, “Papillon” και πολλά ακόμη.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι ανερχόμενοι αλλά ήδη εντυπωσιακοί και στο δικό τους χρυσό δρόμο, Royal Arch που με το “Why Don't You? (Let It All Go)” έδειξαν ότι η εγχώρια Indie σκηνή, έχει πολλά να πει.

Θα ακολουθήσουν οι Goat Girl και Warpaint σε μία νύχτα που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη!

Προετοιμαζόμαστε λοιπόν με αυτά:

Εισιτήρια - πληροφορίες:

