O δημοφιλής YouTuber Mr. Beast ισχυρίζεται πως είχε δεχτεί πρόσκληση για το υποβρύχιο Titan

Οι αναρτήσεις του, πάντως, προκάλεσαν αναστάτωση.

Ο Jimmy Donaldson, ο γνωστός YouTuber Mr. Beast με τα εκατομμύρια θεατές, ισχυρίζεται πως δέχτηκε πρόσφατα πρόσκληση να επισκεφθεί το ναυάγιο του Τιτανικού με το μοιραίο υποβρύχιο Titan της Oceangate.

Ο διάσημος δημιουργός περιεχομένου ανέβασε στο Twitter του ένα μήνυμα που του ήρθε (κατά πάσα πιθανότητα μέσω iMessage) από έναν φίλο/συνεργάτη, ο οποίος του δήλωσε πως θα κάνει αυτό το ταξίδι. Μάλιστα, του συμπλήρωσε στο μήνυμα πως η ομάδα θα ήταν χαρούμενη αν και ο ίδιος συμμετείχε.

Ο Mr. Beast ανέβασε το σχετικό μήνυμα στο Twitter, ωστόσο αρκετοί ήταν αυτοί που αντέδρασαν.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA