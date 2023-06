Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Sigers πάλευε με μια διαρκή αίσθηση ότι ήταν μικρός. Μια οδυνηρή ανάμνηση από τα εφηβικά του χρόνια, όταν τον απέρριψε ένας έρωτας που τον θεώρησε πολύ κοντό και πολύ νέο, τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό.

Η απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση επιμήκυνσης ποδιών δεν ήταν εύκολη για τον Dynzell Sigers, αλλά η επιθυμία του να ξεπεράσει τη συνεχή απόρριψη από τις γυναίκες λόγω του ύψους του τον ώθησε να κάνει το χειρουργείο. Αφού ξόδεψε ένα σημαντικό ποσό, περίπου 81.000 δολάρια, βγήκε από την εγχείρηση όρθιος με το εντυπωσιακό ύψος των 1,80 μέτρων, νιώθοντας εντελώς μεταμορφωμένος.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Sigers πάλευε με μια διαρκή αίσθηση ότι ήταν μικρός. Μια οδυνηρή ανάμνηση από τα εφηβικά του χρόνια, όταν τον απέρριψε ένας έρωτας που τον θεώρησε πολύ κοντό και πολύ νέο, τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. Αυτή η εμπειρία έγινε μια συνεχής υπενθύμιση, κάνοντάς τον να εξετάζει το ύψος του πριν προσεγγίσει γυναίκες και συχνά να χάνει πιθανές επαφές. Ο Sigers ήταν 1,65 κάτι που ταλάνιζε το μυαλό του.

Εκτός από τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε στον κόσμο των ραντεβού, ο Sigers ένιωθε αναστολές και σε άλλους τομείς της ζωής του. Περιέγραψε τον νεότερο εαυτό του ως δειλό και συγκρατημένο, φοβούμενος την κρίση λόγω του μικρού του αναστήματος. Αυτός ο φόβος ήταν τόσο έντονος που απέφευγε ακόμη και να ενταχθεί σε σχολικές αθλητικές ομάδες, περιορίζοντας περαιτέρω τις εμπειρίες και την αυτοπεποίθησή του.

I spent $81K on leg-lengthening because women kept rejecting me https://t.co/09ddtWQyPf pic.twitter.com/mWoXQplXYm