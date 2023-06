Η αρχή και το τέλος μιας ανταρσίας που δεν πρόλαβε να γίνει πραξικόπημα (vids)

Πληροφορίες κάνουν λόγο για όρο προκειμένου να απομακρυνθούν Σόιγκου και Γερασίμοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να «θυσίασε» τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλερί Γκερασίμοφ, προκειμένου ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, να δεχθεί την πρόταση συμφωνίας του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχουν συμφωνηθεί «σημαντικές αλλαγές» στην ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών του σημερινού υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, προκειμένου να σταματήσει η επικίνδυνη προέλαση της Wagner προς την πρωτεύουσα της Μόσχας.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις φέρεται ότι περιέλαβαν επίσης τις «εγγυήσεις ασφαλείας των μαχητών του Ομίλου Wagner».

BREAKING: Reports there will be major changes in Russian Ministry of Defense leadership in exchange for Wagner halting its advance on Moscow June 24, 2023

«Δεν ήθελα να χυθεί ρωσικό αίμα» υποστηρίζει σε ηχογράφησή του το «αφεντικό» της Wagner αναφερόμενος στη συμφωνία που συνήψε με τον Λουκασένκο, με την οποία οι φάλαγγες των ανδρών της παραστρατιωτικής οργάνωσης σταματούν να προελαύνουν στη Μόσχα και επιστρέφουν στα στρατόπεδά τους.

«Επρόκειτο να διαλύσουν την Wagner. Βγήκαμε στις 23 Ιουνίου σε μια Πορεία Δικαιοσύνης. Σε μία ημέρα, φτάσαμε περίπου 200 χλμ. μακριά από τη Μόσχα. Αυτήν τη στιγμή, δεν χύσαμε ούτε μια σταγόνα αίμα των μαχητών μας. Τώρα, η στιγμή ήρθε όπου το αίμα μπορεί να χυνόταν. Για αυτό, κατανοώντας την ευθύνη να χύσουμε ρωσικό αίμα σε κάποιο από τα σημεία, γυρίζουμε πίσω τα κομβόι μας και επιστρέφουμε στα στρατόπεδα σύμφωνα με το σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

BREAKING:



The Wagner Group starts moving out of Rostov pic.twitter.com/wr4xuHnvDw — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η ρωσική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι ο Πριγκόζιν αποδέχτηκε την πρόταση του Αλεξάντερ Λουκασένκο να σταματήσει η προέλαση Wagner στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της ένταση.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Παρασκευή (23/06)

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο Αντόν Γκερασένκο, που επικαλείται πρώην υποστηρικτή του Πριγκόζιν, η συμφωνία μεταξύ Πριγκόζιν και Κρεμλίνου προβλέπει: Πρώτον, παραίτηση Σοϊγκού. Δεύτερον, αμνηστία για τα μέλη της Wagner. Τρίτον, πιθανότητα επιστροφής του Πριγκόζιν στην Αφρική.

Former supporter of Prigozhin about alleged agreement between Prigozhin and Russian authorities:



"Now it's finally allowed to say the three things he's been promised. 1. Shoigu's resignation. 2. Amnesty for "musicians" [Wagner mercenaries]. 3. The possibility to return to… pic.twitter.com/FMPiq1vUR1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Το χρονικό της εξέγερσης

Ο Πριγκόζιν δημοσιεύει ένα βίντεο που εντείνει τη διαμάχη του με την ανώτατη ρωσική στρατιωτική διοίκηση και για πρώτη φορά απέρριψε τις αβάσιμες δικαιολογίες της Μόσχας για εισβολή στην Ουκρανία.

Σε μια σειρά από αλλεπάλληλα ηχητικά μηνύματά του που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, ο Πριγκόζιν αναφέρει περίπου στις 10 το βράδυ Παρασκευής ώρα Ελλάδας πως πλήγματα του ρωσικού στρατού προκάλεσαν «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων» στις τάξεις της. Λέει πως ο ίδιος και οι 25.000 άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

Yevgeny Prigozhin speaking once again from the Southern Military District Headquarters in the City of Rostov-on-Don, stating that Wagner has Occupied all of the Military Installations across the City including the Airfield to insure that the Russian Air Force is Attacking the… pic.twitter.com/S3krmZqEg6 — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απαντά ανοίγοντας ποινική υπόθεση για «ένοπλη εξέγερση» εναντίον του Πριγκόζιν. Ο Ρώσος Σεργκέι Σουροβίκιν κάλεσε τους μαχητές της Wagner να επιστρέψουν στους στρατώνες τους.

Σάββατο (24/6)

Ο Πριγκόζιν λέει ότι οι άντρες του έχουν περάσει τα σύνορα από την Ουκρανία στη Ρωσία. «Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους». «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απειλεί. Μαχητές της Wagner εισέρχονται στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ, σύμφωνα με τον αρχηγό της οργάνωσης.

Ο Ρώσος γενικός εισαγγελέας Ίγκαρ Κρασνόφ ενημερώνει τον Πούτιν πως άρχισε να διενεργείται «ποινική έρευνα για την απόπειρα να οργανωθεί ένοπλη ανταρσία». Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ που γειτνιάζει με την Ουκρανία καλεί τους κατοίκους τις πρώτες πρωινές ώρες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να «μείνουν στο σπίτι», καθώς γίνεται σαφές ότι οι δυνάμεις της Wagner έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης Ροστόφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εκδίδει ανακοίνωση καλώντας τους μαχητές της Wagner να εγκαταλείψουν τον Πριγκόζιν, λέγοντας ότι «εξαπατήθηκαν και παρασύρθηκαν σε μια εγκληματική περιπέτεια»