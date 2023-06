Εφιάλτης στη Γαλλία: Άνδρας νάρκωνε την γυναίκα του και καλούσε αγνώστους να την βιάσουν

Μία φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ήρθε στη δημοσιότητα, καθώς οι γαλλικές Αρχές ανακάλυψαν ότι ένας άνδρας νάρκωνε τη σύζυγό του και οργάνωνε τον βιασμό της από αγνώστους επί σειρά ετών.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μίας γυναίκας από τη Γαλλία από δεκάδες άνδρες και υπό την καθοδήγηση του συζύγου της.

Η «Φρανσουάζ», όπως είναι ψευδώνυμο που χρησιμοποιούν οι Γαλλικές Αρχές για την επιζώσα, κατέρρευσε όταν είδε το οπτικό υλικό που αποδείκνυε την κακοποίησή της, και το οποίο είχε καταγράψει ο σύζυγός της με τον οποίο ήταν παντρεμένη πάνω από 50 χρόνια. Ο ίδιος φαίνεται ότι τη νάρκωνε, για να μην θυμάται τους βιασμούς της

Ο αριθμός των βιαστών της ξεπερνά τους 51, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιώτες, οδηγοί ασθενοφόρων, νοσοκόμοι, φορτηγατζήδες, ένας δημοσιογράφος, ένας δημοτικός σύμβουλος και ένας πυροσβέστης.

Man accused of filming at least 51 men raping drugged wife over a decade



None of the men who came to his house gave up going through with sexual acts on his wife given her state’https://t.co/q0xuhVSVBY