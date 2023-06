Release Athens 2023: Το show των Parkway Drive απλά δεν χάνεται!

Την Τρίτη 27 Ιουνίου στο Release Athens η αδρεναλίνη χτυπάει... ταβάνι

100% αδρεναλίνη, έκρηξη ενέργειας, οργιώδη riffs και ένα εντυπωσιακό pyro-show είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των Αυστραλών Parkway Drive.

Μετά από 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου, σύγχρονου metal, ήδη headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης έρχονται για να ξεσηκώσουν την Πλατεία Νερού.

Οι Parkway Drive δημιουργήθηκαν το 2003 και μέσα σε δύο δεκαετίες παρακολουθήσαμε μια μπάντα που ξεκίνησε από ένα σπιτικό υπόγειο να εξελίσσεται σε ένα ασταμάτητο μεγαθήριο του metal.



Το "Crushed" λίγες μέρες στο Download Festival!







Φυσικά, αρκετή από την επιτυχία της μπάντας πιστώνεται στον frontman, Winston McCall, που απλά δεν παίζεται και δεν... παίζει με το επάγγελμά του!

Tην Τρίτη 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, τους Parkway Drive, πλαισιώνουν δύο ακόμα θρυλικά ονόματα. Οι Soulfly, του θρυλικού Max Cavalera ενώ μαζί θα βρίσκονται και οι Triptykon του μοναδικού Tom Gabriel Fischer. Την μέρα ανοίγουν οι Skybinder.

Παρακάτω μπορείς να δεις τις 2 προσφορές που παραμένουν διαθέσιμες με κέρδος 21 και 29 ευρώ!

ΔΙΗΜΕΡH ΠΡΟΣΦΟΡA



Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins, OYD (26/6/23, Πλατεία Νερού)

+ Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost, Skybinder (27/6/23, Πλ. Νερού)

προς 65€ (κέρδος 21€, αρχική τιμή 86€)



ΤΡΙΗΜΕΡH ΠΡΟΣΦΟΡA



Disturbed, Bullet For My Valentine, Nova Twins, OYD (26/6/23, Πλατεία Νερού)

+ Parkway Drive, Soulfly, Triptykon performing Celtic Frost, Skybinder (27/6/23, Πλατεία Νερού)

+ Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού)

προς 100€ (κέρδος 29€, αρχικη τιμή 129€)



