Ανακοινώθηκαν 4 νέα παιχνίδια για το PlayStation VR2 (vids)

Γνωρίστε τα Tiger Blade, Wanderer: The Fragments of Fate, Pixel Ripped 1995 και The 7th Guest VR.

Δράση, μυστήριο και περιπέτεια περιμένουν τους παίκτες στα 4 νέα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν ταυτόχρονα για το PlayStation VR2 και θα κυκλοφορήσουν στο άμεσο μέλλον. Ας τα δούμε αναλυτικά.

Tiger Blade

Το παιχνίδι προσφέρει συνθήκες μάχης με… άρωμα Κορέας, όπου και οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο ενός ταλαντούχου δολοφόνου που δουλεύει για μια τοπική clan. Στόχος του είναι να κλέψει ένα μυστηριώδες πακέτο από έναν αντίπαλο, αλλά η αποκάλυψη του περιεχομένου του σοκάρει τους πάντες.

Wanderer: The Fragments of Fate

Γεμάτο δράση και γρίφους έρχεται το Wanderer: The Fragments of Fate, όπου και ο παίκτης θα πρέπει να... ξαναγράψει το μέλλον. Είναι remake του θρυλικού Wanderer videogame, το οποίο έχει δημιουργηθεί εκ νέου, αποκλειστικά για το νέας γενιάς VR headset του PlayStation.

Pixel Ripped 1995

Η νοσταλγία των παλιών games ζωντανεύει στο Pixel Ripped 1995. Πρόκειται για ένα game μέσα σε ένα άλλο game, όπου ο ήρωας Dot προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες ανάμεσα σε διάφορες διαστάσεις. Τι καλύτερο από το να ζητήσει βοήθεια από τον καλύτερο gamer του 1995, έναν 11χρονο με το όνομα David.