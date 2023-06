Το Release Athens 2023 υποδέχεται τον Ocean Wisdom την Πέμπτη 27 Ιουλίου

Ο ανερχόμενος Βρετανός rapper θα πλαισιώσει, με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, τους ζωντανούς-θρύλους της σκηνής, Wu-Tang Clan, στη σπουδαιότερη hip hop βραδιά στην Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.



Ο Ocean Wisdom, γεννημένος στο Camden στις αρχές των 90s, κέρδισε την αναγνώριση για το απαράμιλλο και εκρηκτικό στυλ του και γνώρισε την επιτυχία με την κυκλοφορία του πρώτου του single, “Walkin”, το οποίο αποτέλεσε και το έναυσμα για την θεαματική άνοδο του στη rap σκηνή.



Το 2016, ακολούθησε το ντεμπούτο album του, “Chaos 93”, με το εμβληματικό έντυπο της pop κουλτούρας, Complex Magazine, να το αποθεώνει και να χαρακτηρίζει τον ίδιο ως «το μέλλον του βρετανικού hip hop». Η μοναδική προσέγγιση, η ευρηματική στιχουργική και η εντυπωσιακή σκηνική παρουσία του Ocean Wisdom, του εξασφάλισαν ένα τεράστιο κοινό, με εκατομμύρια streams και headline εμφανίσεις μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στην Μεγάλη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Με την κυκλοφορία του “Wizville”, τον Φεβρουάριο του 2018, εδραιώθηκε στην κορυφή της βρετανικής σκηνής και είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με μεγαθήρια όπως οι Method Man, Roots Manuva και Dizzee Rascal.



Την επόμενη χρονιά, το 2019, θα έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα της καριέρας του, ιδρύοντας τη δική του δισκογραφική εταιρεία, Beyond Measure Records, μέσω της οποίας κυκλοφόρησε τις δύο επόμενες δουλειές του: το mixtape “Big Talk Vol. 1” (2019) - με συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως οι Fatboy Slim, Freddie Gibbs, Akala κι άλλους - και το “Stay Sane” (2021), την πιο πρόσφατη και πιο ξεχωριστή κυκλοφορία του μέχρι σήμερα.



Την Πέμπτη 27 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα του βρετανικού hip hop, με το αλάνθαστο flow που του χάρισε τον (ανεπίσημο) τίτλο του «πιο γρήγορου rapper» στον κόσμο.



Η προπώληση συνεχίζεται προς 48€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με τρέχουσα τιμή 140€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο ένα διήμερο εισιτήριο, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:



Wu-Tang Clan, Ocean Wisdom & more tba (27/7/23, Πλατεία Νερού) + Röyksopp, Tash Sultana, M83, OMD, Dub Inc, Groundation, Μίκρο (21/6/23, Πλατεία Νερού) προς 68€ (κέρδος 20€)



