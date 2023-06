Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus που έρχονται σε PS4 και PS5 τον Ιούνιο (vid)

Χαμός από τίτλους νεότερων και παλαιότερων συστημάτων που προστίθενται στην υπηρεσία.

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τον κατάλογο των παιχνιδιών που μπαίνουν τον Ιούνιο στην υπηρεσία PlayStation Plus για τα μέλη των πακέτων Extra και Premium, αλλά και τα παιχνίδια του Classic Catalog.

Οι παρακάτω τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι στα αντίστοιχα πακέτα από τις 20 του μήνα, οπότε αν επιθυμείτε να τα απολαύσετε, μην ξεχάσετε να κάνετε τα σχετικά downloads.

Game Catalog

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS5, PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

ELEX II (PS5, PS4)

Far Cry 6 (PS5, PS4)

Forager (PS4)

Hundred Days: Wine Making Simulator (PS5, PS4)

Inscryption (PS5, PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Lonely Mountains: Downhill (PS4)

MX vs. ATV Legends (PS5, PS4)

My Friend Peppa Pig (PS5, PS4)

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (PS5, PS4)

Rogue Legacy 2 (PS5, PS4)

Redout II (PS5, PS4)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

The Talos Principle Deluxe Edition (PS4)

Thief (PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS5, PS4)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Classics Catalog

PlayStation

Herc’s Adventures

Worms

PSP

Killzone: Liberation