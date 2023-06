O Πωλ ΜακΚάρτνεϊ δημιουργεί το τελευταίο κομμάτι των Beatles με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Νέο τραγούδι από την θρυλική μπάντα, με τη βοήθεια του ΑΙ.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και φαίνεται πως και η μουσική βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από όλο αυτό το σκηνικό.

Ο Πωλ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC Radio 4 ότι χρησιμοποιεί το ΑΙ για να μετατρέψει ένα παλαιότερο demo με τη φωνή του Τζον Λένον στο τελευταίο κομμάτι των Beatles.

Η τεχνολογία έχει βοηθήσει στο να απομονωθεί η φωνή του Λένον και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη νέα σύνθεση.

Ο ΜακΚάρτνεϊ ανακοίνωσε πως το κομμάτι θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποια παραπάνω πληροφορία.

Το ρεπορτάζ του BBC, πάντως, σημειώνει ότι πιθανότατα να μιλάμε για το ”Now and Then”, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1978 σε κασέτα στο σαλόνι του Λένον στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν το θάνατό του.

Λέγεται ότι η έμπνευση ήρθε από το ντοκιμαντέρ “Get Back” του Πίτερ Τζάκσον και μάλιστα είχε γίνει μια προσπάθεια το 1995 για κανονική παραγωγή και ηχογράφηση από τα μέλη της μπάντας που ήταν τότε στη ζωή, αλλά ο Χάρισον διαφώνησε λόγω της κακής ποιότητας της αρχικής ηχογράφησης (που θα πρόσθετε επί της ουσίας τη φωνή του Λένον).

Ο ΜακΚάρτνεϊ σημειώνει στη συνέντευξή του ότι η τεχνητή νοημοσύνη «καθάρισε» την ηχογράφηση σε τέτοιο βαθμό που ένας μη επαγγελματίας στον τομέα του ήχου ίσως και να μην μπορεί να ξεχωρίσει αν μιλάμε για κάτι τόσο παλιό ή μια πρόσφατη εγγραφή.

«Είναι κάπως τρομακτικό όλο αυτό, αλλά και συναρπαστικό ταυτόχρονα, γιατί είναι το μέλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

