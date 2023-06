Star Wars Outlaws: Αυτό είναι το νέο Star Wars videogame της Ubisoft (vid)

Έρχεται με πρωταγωνίστρια την Kay Vess και με νέα ιστορία.

Ubisoft και Massive Entertainment παρουσίασαν το νέο τους Star Wars game που έρχεται το 2024.

Το Star Wars Outlaws παρουσιάστηκε σε πρόσφατη εκδήλωση στο Λος Άντζελες και μέσα από ένα δεκάλεπτης διάρκειας video βλέπουμε στιγμές από το gameplay.

Το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία των τίτλων ανοιχτού κόσμου και τα γεγονότα του λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε αυτά των The Empire Strikes Back και Return of the Jedi.

Οι παίκτες θα προσπαθήσουν να εξερευνήσουν πολλούς πλανήτες στο γαλαξία και η πρωταγωνίστρια Kay Vess θα έχει για βοηθό της τον Nix.

Το Star Wars Outlaws ετοιμάζεται για PC, PS5 και Xbox Series X/S.