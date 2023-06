Το Prince of Persia επιστρέφει με νέο videogame τον Σεπτέμβριο (vids)

Με διαφορετικό ήρωα και μια πιο σύγχρονη ματιά στη δράση.

Ubisoft και Ubisoft Montpellier παρουσίασαν εκτενώς το φετινό Prince of Persia videogame, το Prince of Persia: The Lost Crown.

Το παιχνίδι φέρνει και πάλι έναν πρίγκιπα να προσπαθεί να σώσει μια πριγκίπισσα, διασχίζοντας επίπεδα σε οριζόντιο άξονα, εκμεταλλευόμενο τα διάφορα σημεία της πίστας και εξοντώνοντας μια σειρά από εχθρούς.

O πρωταγωνιστής Sargon θα ξεκινάει σιγά-σιγά με λίγες δυνάμεις και μικρή ποσότητα ενέργειας και στη συνέχεια θα δυναμώνει και θα ενισχύεται ολοένα και περισσότερο.

Με τη χρήση των Athra Abilities, μάλιστα, θα μπορεί να εκτοξεύει ενισχυμένες επιθέσεις. Το Prince of Persia: the Lost Crown έρχεται στις 18 Ιανουαρίου 2024 για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch.

Δείτε περισσότερα στα παρακάτω videos.