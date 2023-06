Το Σάββατο οι Helloween γράφουν heavy metal ιστορία!

Το Release Athens υποδέχεται τους ηγέτες του ευρωπαϊκού power metal, με ένα setlist όνειρο για κάθε οπαδό!

Το Release Athens επέστρεψε την Τετάρτη 7/6, με εντυπωσιακό τρόπο! Nightwish, In Flames, Insomnium και Elysion σάρωσαν την Πλατεία Νερού, μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό, ανοίγοντας την αυλαία.

Η συνέχεια έρχεται το Σάββατο 17 Ιουνίου, μια ακόμα μέρα που ΟΛΟΙ θα είμαστε στην Πλατεία Νερού.

Εκεί που οι Helloween, η εμβληματική μπάντα από την Γερμανία, υπόσχονται μια από τις σπουδαιότερες metal βραδιές της ζωής μας, με ένα setlist όνειρο για κάθε οπαδό που θα πλησιάζει τις 2 ώρες!

Μαζί τους, το τρομερό συγκρότημα απ’την Ουκρανία, Jinjer και οι σπουδαίοι Beyond The Black. Την βραδιά ανοίγουν οι Silent Winter.

Οι "κολοκύθες" με την κυκλοφορία του “Keeper of the Seven Keys: Part I” καθόρισαν τι σημαίνει ευρωπαϊκό power metal ενώ με το δεύτερο μέρος του καθιερώθηκαν οριστικά στη συνείδηση των metalheads ολόκληρου του πλανήτη.

Η πολυπόθητη επιστροφή των Michael Kiske και Kai Hansen και η σταθερή παρουσία των Weikath και Grosskopf, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πολύχρονη ιστορία του με την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου το 2021 και ασταμάτητες περιοδείες.

Επιλέξαμε τα τραγούδια που, μαζί με πολλά ακόμα, θα μετατρέψουν το Σάββατο σε μια εμπειρία-ζωής!

"Future World"

Το ξεκίνημα του ευρωπαϊκού power metal. O δίσκος "Keeper of the Seven Keys: Part I" παραμένει άθικτος, ένα επίτευγμα. Το "Future world" είναι το έναυσμα για ένα ακόμα metal party!

"Keeper Of The Seven Keys"

Mε τη συνέχεια του "Keepers" οι Helloween ξεπέρασαν το πρώτο μέρος!

Μόνιμα σε κάθε λίστα του ιδιώματος που αυτοί γέννησαν, επιλέγουμε το ομότιτλο απλησίαστο έπος!



"I want out"

Πιο κλασικό… δεν γίνεται!



"Mass Pollution"

Μετράει μόλις δύο χρόνια αλλά είναι ήδη fan favourite!

Φτιαγμένο για να το τραγουδάς δυνατά σε βραδιές όπως αυτή της 17ης Ιουνίου!

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι για το φετινό Release Athens 2023 είναι εδώ.

