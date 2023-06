Αρκούδα έριξε μια βουτιά για να δροσιστεί και οι παραθεριστές έμειναν σαστισμένοι (vid)

Άφωνοι έμειναν οι λουόμενοι παραλίας στη Φλόριντα όταν είδαν δίπλα τους να κολυμπά μια αρκούδα.

Ένας μικρός πανικός προκλήθηκε σε παραλία στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν οι άνθρωποι που έκαναν μπάνιο, είδαν μια αρκούδα να κολυμπάει δίπλα τους.

Ένας καπετάνιος τουριστικού σκάφους που βρισκόταν στην περιοχή, δήλωσε ότι το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο και ότι οι αρκούδες πηγαίνουν συχνά στα νερά της θάλασσας για να δροσιστούν.

Video shows a black bear walking out of the ocean into a crowd of beachgoers in Destin, Florida. pic.twitter.com/Xx2xOUQHTr