Η ελληνική κουζίνα στη 2η θέση του κόσμου: Ποια παραδοσιακά φαγητά ξεχώρισαν

Τη δεύτερη θέση στον κόσμο, μετά και την ιταλική, κατέλαβε η ελληνική κουζίνα με 4,69 αστέρια στα «βραβεία» που εξέδωσε το «TasteAtlas» ένας βιωματικός, ταξιδιωτικός και διαδικτυακός οδηγός γεύσεων.

Στη 2η θέση του κόσμου, μετά και την αντίστοιχη ιταλική, με 4,69 αστέρια βρέθηκε η ελληνική κουζίνα με βάση τα ετήσια βραβεία που κατανέμει το «TasteAtlas» η, όπως αναφέρεται, «εγκυκλοπαίδεια γεύσεων, παραδοσιακών πιάτων, κουζινών και εστιατορίων».

Όπως σημειώνουν στη σχετική ιστοσελίδα τους «έχουν καταγράψει πάνω από 10.000 τρόφιμα και ποτά και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί και χαρτογραφηθεί».

world's best cuisines according to @TasteAtlas pic.twitter.com/6bgKuRwL9L