Η Durex φέρνει στο προσκήνιο τα διαχρονικά ταμπού του σεξ στην Ελλάδα

Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαμε. Είναι μέρος της ζωής μας, μέρος της συναισθηματικής και σωματικής μας εξέλιξης. Αλλά δεν το συζητάμε. Δεν ενημερώνουμε τα παιδιά μας για αυτό επαρκώς. Οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το σεξ περιβάλλεται από ένα πέπλο… ντροπής. Οι πιο ρομαντικοί κοκκινίζουν, οι πιο συντηρητικοί απλώς σταματούν την κουβέντα, σχεδόν ενοχλημένοι. Γιατί όμως παραμένει θέμα ταμπού το σεξ στην ελληνική κοινωνία;

Οι γονείς φοβούνται να απαντήσουν με ευθύτητα στο ερώτημα «τι είναι το σεξ» ή «πώς γίνονται τα παιδιά;», γεγονός που καταδεικνύει την ελλιπή ενημέρωση των ίδιων των γονέων γύρω από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τι είναι αυτό που καθιστά την πιο πρωτόγονη ανθρώπινη δραστηριότητα τόσο «αμαρτωλή» στα μάτια των Ελλήνων;

Να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από τα ζητήματα, που καθιστούν το σεξ ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της ελληνικής κοινωνίας επιχείρησε η Durex, που συμμετείχε στο πάνελ της Εναλλακτικής Σκηνής του φετινού TEDxAthens «Έλληνες και Σεξ: Τα διαχρονικά ταμπού» (“Unpacking the taboos about sex in Greece”) το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τα ταμπού έχουν κάνει τις γυναίκες να φοβούνται να μιλήσουν για τη σεξουαλική παρενόχληση, ανέφερε συντονίζοντας τη συζήτηση «Έλληνες και Σεξ: Τα διαχρονικά ταμπού» στο φετινό TEDxAthens, η ηθοποιός Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Για την επαφή των εφήβων με την πορνογραφία, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη της σεξουαλικής δραστηριότητας μίλησε η ψυχολόγος – εκπαιδευτικός και μέλος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση Μαργαρίτα Γερούκη, επισημαίνοντας το μεγάλο κενό που υπάρχει στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, αλλά και την έλλειψη ενημέρωσης των ίδιων των γονέων, ενώ υπογράμμισε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα παραπάνω φαινόμενα στην υγεία των νέων. Η κωμικός Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε στην αντίληψη που επικρατεί ότι η σεξουαλικότητα είναι απούσα από τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, επισημαίνοντας πόσο απέχει η ελληνική πραγματικότητα από άλλους λαούς. Η «αμηχανία» με την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία τα θέματα γύρω από το σεξ αποτυπώνεται και στον τρόπο που ένα brand μιλά για την προφύλαξη σε διαφημιστικό περιβάλλον όπως εξήγησε ο Ανδρέας Στάιος, προερχόμενος από τον χώρο των media.

Οι ομιλητές έθιξαν τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας αναφορικά με την αντίληψη γύρω από το σεξ, ενώ τόνισαν τη σημασία συμπερίληψης ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Από την απολαυστική ομιλία της κ. Βρανά έως την εξειδικευμένη κατάρτιση της κ. Γερούκη σε ζητήματα εκπαίδευσης και του κ. Στάιου στα μέσα ενημέρωσης, οι συζητήσεις έφεραν στο προσκήνιο τα taboo, που περιβάλλουν το σεξ στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη ένταξης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολικό πρόγραμμα και της καλύτερης και συστηματικής ενημέρωσης των γονέων ώστε να είναι σε θέση να απαντήσουν με σαφήνεια στα παιδιά τους όταν οι ερωτήσεις τους αφορούν το σεξ. Ειδικότερα, από την συζήτηση προέκυψε ότι η ενθάρρυνση ανοιχτών διαλόγων στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον και η ενδυνάμωση των γονέων με τις κατάλληλες γνώσεις μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριληπτική και ασφαλής.