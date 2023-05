Ισχυροί μουσώνες σήκωσαν αμάξι στον αέρα (vid)

Καθώς οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις γίνονταν όλο και πιο επείγουσες, το νησί Γκουάμ προετοιμάστηκε για την επικείμενη άφιξη του σούπερ τυφώνα Mawar.

Το γραφικό νησί Γκουάμ, γνωστό για την ειδυλλιακή του ομορφιά και τις γαλήνιες ακτές του, χτυπήθηκε πρόσφατα από την αδυσώπητη δύναμη του τυφώνα Mawar. Με ανέμους που έφτασαν την ένταση της κατηγορίας 4, αυτή η ισχυρή καταιγίδα «κατέβηκε» στο νησί, αφήνοντας στο πέρασμά της ένα ίχνος καταστροφής. Καθώς οι κάτοικοι του Γκουάμ προετοιμάζονταν για τον αντίκτυπο, ο Mawar εξαπέλυσε τη μανία του, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και αναταραχή σε ολόκληρη την περιοχή.

Καθώς οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις γίνονταν όλο και πιο επείγουσες, το νησί Γκουάμ προετοιμάστηκε για την επικείμενη άφιξη του σούπερ τυφώνα Mawar. Με διατηρούμενους ανέμους έως και 240 χιλιόμετρα την ώρα, αυτή η τρομερή καταιγίδα έφτασε στην ξηρά, προκαλώντας μια επίθεση καταστροφικών δυνάμεων.

Η οργή του Mawar έγινε αμέσως αισθητή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διέσχισαν το νησί, ξεριζώνοντας δέντρα, ξηλώνοντας στέγες και προκαλώντας σημαντικές δομικές ζημιές σε κτίρια. Η ανελέητη νεροποντή που συνοδευόταν από τις σφοδρές ριπές δημιούργησε μια ατμόσφαιρα χάους και φόβου στον τοπικό πληθυσμό.

Winds are picking up across Guam and conditions are generally deteriorating. It is getting noticeably louder outside with doors and shutters rattling. Thus far, NWS Guam has seen max winds of 53mph gusting to 72mph. pic.twitter.com/UHr01tg56m